MINI Clubman (F54) 2015-heden Occasion Aankoopadvies

MINI’s zijn ongekend populair, zo ook de tweede generatie Clubman (F54). Deze MINI staat in dit Occasion Aankoopadvies centraal.

Een stationwagon van Mini. In de beginjaren van de Mini bestond hij al, maar eigenlijk brak het model pas in 2007 echt door toen MINI opnieuw een Clubman op de markt bracht. Dat ging toen om de R55-generatie. Tijdens de 2015-editie van de Frankfurt IAA Motor Show presenteerde MINI de tweede generatie Clubman (F54). In alle opzichten een meer volwassen auto ten opzichte van de eerste Clubman.

Leuke features

Maar toch zijn een aantal leuke features gebleven, zoals de tweedelige achterklep. De ‘suicidedeuren’ van de eerste generatie zijn wel gesneuveld in het ontwikkelingsproces van de F54, want generatie II heeft normale portieren. Wel zo handig met instappen, want hoewel die in tegenovergestelde richting te openen achterdeuren van de eerste generatie leuk waren, bleken ze in de praktijk toch niet heel erg praktisch.

Maatje groter

De tweede generatie Clubman werd ook een maatje groter ten opzichte van zijn voorganger. Hij is ook groter dan de huidige MINI vijfdeurs. In de lengte gaat het om 27 centimeter meer en in de breedte om 9 centimeter. De wielbasis is 10 centimeter groter ten opzichte van de vijfdeurs.

De grotere lengte heeft vooral effect op de beenruimte achterin en de bagageruimte. De bagageruimte kan dankzij een neerklapbare rugleuning van de achterbank (40: 20: 40) worden vergroot van 360 liter tot maar liefst 1.250 liter als dit nodig is. De Clubman is niet alleen langer, maar ook breder dan de andere MINI’s.

Interieurruimte

De interieurruimte van de tweede generatie MINI Clubman is in orde, ook als volwassen persoon kun je achterin nog goed zitten. De bouwkwaliteit van het interieur is bovendien top, met doorgaans zachte kunststoffen. En het is een MINI, dus verwacht leuke vormgeving.

Facelift MINI Clubman in 2019

In 2019 verscheen er een faceliftversie. De grootste verschillen? Een opgefriste voorkant met nieuwe grille en LED-koplampen. Aan de achterkant bespeuren we LED-achterlichten, eventueel in ‘Union Jack’-design. Het interieur kreeg ook een upgrade, onder meer met betere materialen, nieuwe kleuren en een nieuw MINI Connected-infotainmentsysteem. Goedkopere modellen hebben een 6,5-inch display, bij rijker uitgeruste types is dat een 8,8-inch scherm. De kleurrijke ring rondom in het display bleef gehandhaafd.

Motoren

Benzine

MINI One Clubman: 75 kW/102 pk

MINI Cooper Clubman: 100 kW/136 pk

MINI Cooper S Clubman: 141 kW/192 pk

MINI Cooper S Clubman ALL4: 141 kW/192 pk

MINI John Cooper Works Clubman ALL4: 231 pk

MINI John Cooper Works Clubman ALL4: 306 pk

Diesel

MINI One D Clubman: 85 kW/116 pk

MINI Cooper D Clubman: 110 kW/150 pk

MINI Cooper SD Clubman: 140 kW/190 pk

MINI Cooper SD Clubman ALL4: 140 kW/190 pk

Twee versies John Cooper Works

Je leest het goed: van de John Cooper Works-versie bestaan twee varianten. Het pre-faceliftmodel was uitgerust met een 2,0-liter viercilinder turbobenzinemotor met 231 pk en 350 Nm, goed voor een 0-100-tijd van 6,3 tellen en een topsnelheid van 238 km/u.

MINI greep de facelift van de Clubman aan om de JCW-versie een flinke upgrade te geven wat betreft performance. Vanaf 2019 is de JCW-variant daarom uitgerust met een 2,0-liter viercilinder met een stevige 306 pk en 450 Nm aan koppel, goed voor een 0-100-tijd van 4,9 seconden en een topsnelheid van 250 km/u. Daarmee is dit model een van de snelste MINI’s ooit.

Zoals je ziet in bovenstaand overzicht is het ALL4 systeem tegen meerprijs verkrijgbaar voor de MINI Cooper S en MINI Cooper SD. Bij de JCW-versies is ALL4-standaard.

De transmissies

Op het pre-faceliftmodel was een handgeschakelde zesversnellingsbak standaard. Op de Cooper D Clubman en Cooper S Clubman was een 8-traps Steptronic automaat optioneel leverbaar. Een 6-traps Steptronic automaat was optioneel voor de MINI Cooper Clubman.

Na de facelift waren er wat wijzigingen. In plaats van de standaard handgeschakelde versnellingsbak is optioneel ook een 7-traps Steptronic transmissie met dubbele koppeling mogelijk voor de One Clubman, de Cooper Clubman, de Cooper S Clubman en de One D Clubman. Een 7-traps Steptronic sporttransmissie is als meeruitvoering verkrijgbaar voor de MINI Cooper S Clubman: deze transmissie kenmerkt zich door zeer snelle schakeltijden. De MINI Cooper D Clubman kan tegen meerprijs worden voorzien van een 8-traps Steptronic transmissie. Deze is standaard bij de Cooper S Clubman ALL4, de Cooper SD Clubman en de Cooper SD Clubman ALL4.

Aandachtspunten

En dan zijn we aangekomen bij de aandachtspunten. Met de betrouwbaarheid van deze tweede generatie MINI Clubman is weinig mis. Toch hebben we een lijst met wat punten samengesteld.

Carrosserie & Interieur

Soms kan er een soort gel uit de regensensor lekken. Vervanging van de gelpad in de regensensor verhelpt dat.

Check of alle rubbertjes goed vastzitten, want de pinnetjes kunnen afbreken.

Het tellerhuis (instrumenatrium) kan na verloop van tijd gaan kraken. Dit tellerhuis zit vast op de stuurkolom.

De achterdeuren gaan relatief zwaar dicht.

Door lage daklijn zijn stoplichten niet altijd goed te zien.

Deurrubbers bevriezen snel in de winter waardoor je de auto lastig open krijgt.

Onderstel

Bijgeluiden onderstel kunnen veroorzaakt worden door versleten rubbers van de spoorstang. Deze dienen dan vervangen te worden.

Geluidsisolatie in wielkasten kan beter.

Elektronica

Controleer elk systeem in de auto, kijk of alles werkt.

Een elektronische storing is altijd mogelijk, laat de auto dan even uitlezen bij de vakspecialist.

Let bij exemplaren met een panoramadak op de gezondheid van de rubbers in het dak. Die kunnen na verloop van tijd uitdrogen.

Aandrijflijn

Er zijn een aantal gevallen bekend van de 1.5 benzine die olie lekt bij de pakking van de klepdeksel. Symptomen zijn niet lekker (stationair) lopen.

Vanaf modeljaar 2020 ploft de uitlaat beduidend minder/ bijna niet bij gas lossen bij de Cooper (S). Het zijn auto’s gebouwd vanaf (pakweg) augustus 2019. De oorzaak zijn de immer strenger wordende milieunormen.

Mocht je een diesel tegenkomen, controleer dan of de distributieketting ratelt. Het is vooral te horen bij een koude start of (verhoogd) stationair toerental. Het probleem wordt veroorzaakt doordat ketting uitrekt en de spanner deze niet meer strak krijgt. Vervangen is dan noodzakelijk.

D-versies van de Mini kunnen problemen hebben met een vervuilde AGR-klep, te herkennen aan een slecht lopende motor, haperen, en vermogensverlies.

Kabelbreuk bij de startmotor, waardoor de motor niet wil aanslaan.

Aanbod MINI Clubman (F54) op Marktplaats

Een stevige 350 exemplaren staan er te koop van de MINI Clubman, generatie F54, op marktplaats.nl. Rijden kan vanaf 13.500 euro, dan krijg je wel een diesel met de nodige kilometers. Prijzen lopen op tot dik 70.000 euro, jawel, dat is geen grapje. Voor dat geld krijg je wel een nagenoeg nieuw exemplaar en 306 pk. De JCW-versie dus. Voor het totale aanbod van de MINI Clubman F54 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.