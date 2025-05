Deze V8 Cabrio is gezichtsbedrog op wielen

De foto’s kunnen je enigszins op het verkeerde been zetten.

Als je de headerfoto zo ziet lijkt het alsof je naar een soort Opel Kadett Cabrio zit te kijken met hele kleine velgen. In werkelijkheid is dit echter iets heel anders: een tweede generatie Range Rover die omgebouwd is tot cabrio. Het resultaat is een auto met hele merkwaardige proporties.

Je kunt deze Range Rover Cabrio zien als een voorvader van de Range Rover Evoque. Het betreft een creatie van het Duitse Styling Garage, ook wel bekend als SGS. Hun core business was het bouwen van hele foute Mercedessen, zoals een 500 SEC met Gullwing-deuren.

Styling Garage was dus niet bang om de zaag in auto’s te zetten, en dat deden ze ook bij deze Range Rover. Ze hebben de auto van zijn dak ontdaan, en we zouden zweren dat ze ook de wielbasis ingekort hebben. Maar wat schetst onze verbazing: de wielbasis is gewoon hetzelfde.

Het enige wat SGS gedaan heeft is de portieren verlengen en de taillelijn achter de portieren omhoog laten lopen. Tel daar het hoge dak bij op en je hebt een auto die er veel compacter uitziet dan ‘ie daadwerkelijk is. Op de foto’s, welteverstaan. In het echt werkt dit gezichtsbedrog waarschijnlijk minder goed. Onder de motorkap van de Range Rover Cabrio is gewoon de 4.0 V8 te vinden.

De klanten van SGS waren vaak interessante figuren, zo ook degene die deze merkwaardige Range Rover bestelt heeft in 1995. Naar verluidt was dit prins Jefri van Brunei. Hij parkeerde deze auto in zijn garage in Beverly Hills, waarna de Range Rover in 1999 in handen kwam van een Amerikaan.

Veel is er in ieder geval niet mee gereden, want er staat slechts 16.400 mile (26.393 kilometer) op de teller. De Range Rover Cabrio is nu bij RM Sotheby’s terechtgekomen, die ‘m online gaat veilen. Ze verwachten er flink geld voor te vangen: €90.000 tot €110.000.