Land Rover is de Range Rover Electric nog stééds aan het testen

De Range Rover Electric komt er echt aan.

De nieuwe Range Rover rijdt al twee jaar rond in Nederland, maar intussen zou er ook nog een elektrische versie komen. Hoe is het daar eigenlijk mee? Dat kunnen we jullie vertellen, want Land Rover geeft een update.

Ze zijn de auto nu aan het testen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar kunnen ze de koeling van de accu eens goed op de proef stellen, bij temperaturen van boven de 50 graden. In de Arabische woestijn worden alle Range Rovers getest en voor de elektrische versie maken ze geen uitzondering.

Bij het herhaaldelijk bestormen van 100 meter hoge zandheuvels doet de Range Rover Electric niet onder voor zijn ICE-broertjes, aldus Land Rover. Op sommige vlakken worden deze zelfs overtroffen.

Zelfs als de uiterlijke verschillen minimaal zijn, zie je dat fabrikanten vaak toch camouflage gebruiken bij prototypes. Land Rover laat dit echter achterwege, waardoor de Range Rover Electric gewoon in al zijn glorie te zien is. Niet dat er veel te zien valt: het verschil zit ‘m vooral in de grille, die nu grotendeels dicht is.

De vraag is: wanneer komt die auto nou eindelijk eens een keer? Dat is nog steeds volgend jaar, wat ook de planning was. Daarmee is de Range Rover Electric wel rijkelijk laat in vergelijking met de reguliere versies. Tegen die tijd is de Range Rover alweer bijna aan een facelift toe.