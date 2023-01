Deze 500 SEC met Gullwing-deuren is om te smullen

Deze Mercedes 500 SEC met Gullwing-deuren is een tikkeltje fout, maar toch ook chique. Kortom: de jaren ’80 op z’n best.

De Gullwing-deuren van de Mercedes 300 SL zijn wellicht de meest iconische deuren die ooit op een auto hebben gezeten. Het is uiteindelijk geen handelsmerk van Mercedes geworden (zoals de scissor doors van Lamborghini), want op alledaagse auto’s zijn traditionele deuren toch handiger. De enige andere Mercedes die Gullwing-deuren kreeg af fabriek was de SLS AMG, 56 jaar later.

Toch hebben we hier nog een andere Mercedes met Gullwing-deuren voor ons: een 500 SEC uit 1983. Je raadt het al: deze deuren zijn niet door Mercedes zelf gemonteerd. Dat neemt niet weg dat dit een heel gaaf apparaat is.

In de jaren ’80 was men niet vies van flinke modificaties, dus Gullwing-deuren op een 500 SEC past helemaal in de tijdsgeest. Er waren meerdere partijen die zoiets konden regelen. In dit geval gaat het om een creatie van de Duitse tuner Styling Garage (ook wel bekend als SGS). Dit was niet de minste partij, want zij konden diverse prominente figuren tot hun foute klantenkring rekenen.

Daaronder waren bijvoorbeeld de koning van Saoedi-Arabië en de sultan van Brunei. SGS leverde ook 40 verlengde S-klasses in alle kleuren van de regenboog aan sheik Hamad Bin Hamdan Al Nahyan, die bekend staat om zijn bizarre autocollectie.

Voordat we afdwalen: deze Mercedes 500 SEC met Gullwing-deuren is dus een creatie van SGS. Dit is een van de 57 auto’s die deze behandeling heeft gekregen. Dat was uiteraard een duur grapje: de ombouw kostte net zoveel als de auto zelf.

Het was niet alleen een kwestie van de deuren monteren, er moesten ook verstevigingen worden aangebracht aan het dak en de dorpels. Dit alles komt het gewicht natuurlijk niet ten goede, maar ach, een 500 SEC is toch geen sportwagen. En deze auto is hoogstwaarschijnlijk alsnog lichter dan de nieuwe C 63.

Hoewel de Gullwing-deuren misschien een beetje fout zijn, is deze auto wel smaakvol samengesteld. Sterker nog: de combinatie van een bruin exterieur met tabakbruin leer is om te smullen. De bruine monoblocks maken het plaatje compleet.

Aan de motor is verder niks gedaan, voor zover bekend. Je hebt dus gewoon een dikke V8, want 500 betekende toen ook nog echt 5,0 liter. Die 5 liters zijn goed voor 231 pk en een riante 405 Nm aan koppel.

Deze unieke Mercedes 500 SGS Gullwing maakt onderdeel uit van de Artcurial-veiling op de Retromobile-beurs in Parijs. Die gaat volgende week van start. Ondanks het feit dat dit geen originele creatie is van Mercedes is de verwachtte opbrengst torenhoog: vier tot zes ton. Dikke Mercedessen uit de jaren ’80 zijn blijkbaar erg in trek, want in december bracht een 560 SEC €675.000 op.