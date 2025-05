Europese verkoopcijfers laten de keiharde leugens van Musk zien

De verkoopcijfers van april zijn bekend en Tesla komt niet lekker uit verf. Helemaal niet zelfs.

Het is al een tijdje duidelijk dat de verkoopcijfers van Tesla dramatisch zijn in Europa. Maar je zou nog kunnen denken dat het een tijdelijk dipje is. Misschien zijn vorige maand de gemoederen een beetje bedaard en verkopen van de nieuwe Model Y op gang gekomen? Nee hoor, niets van dat alles.

ACEA heeft de nieuwe verkoopcijfers van de EU paraat, en wat blijkt? Het ging alleen maar slechter met Tesla in april. Ze verkochten 52,6% minder auto’s dan een jaar geleden. Ook in absolute aantallen zijn de cijfers niet indrukwekkend, met 5.475 verkochte auto’s. Daarmee verkochten ze gewoon minder auto’s dan Alfa Romeo en Porsche.

Uit deze cijfers blijkt opnieuw dat Elon Musk vorige week glashard zat te liegen in een interview. Hij beweerde doodleuk dat de Tesla-verkopen gewoon goed gaan. En ja, Europa is een lastige markt. Maar daar hadden volgens hem alle merken “zonder uitzondering” last van.

Ook die bewering klopt voor geen meter. Er zijn meer merken die in de min zitten, maar er is maar één merk dat het nog slechter deed. Dat was Lancia/Chrysler… Tegelijkertijd zijn er merken die juist de helft meer auto’s verkochten, zoals Cupra en SAIC (het moederbedrijf van MG). En het ligt ook niet aan elektrische auto’s: de verkoop van EV’s steeg met 26,4% in het eerste kwartaal.

Kortom: de cijfers zijn wederom dramatisch voor Tesla. Van een stijgende lijn is ook geen sprake. En als Elon Musk gewoon de realiteit blijft ontkennen gaat er natuurlijk ook geen oplossing komen voor Tesla.

Bron: ACEA