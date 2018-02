Deze Vantage van een Britse zanger kan van jou zijn

Een Britse schoonheid, met een vleugje rock.

De Vantage is de afgelopen jaren vooral herinnerd als het kleine broertje van de DB9 en DB11. Vooral het uitgaande model is altijd bijzonder geweest. Het design van Henrik Fisker is misschien wel het mooiste van het vorige decennium. In ieder geval tijdloos en heel clean. Het feit dat de nieuwe Vantage dit niet bij de meesten oproept, zegt genoeg over de zware taak die hij op zich moet nemen. Perfectie is namelijk lastig te verbeteren.

Tijdloos is zo ongeveer het laatste woord wat te zeggen valt over de Vantage van de jaren ’90. Dat is niet erg, want een tijdreis maken is leuk. En ook het design is niks mis mee; ietwat lomp en hoekig, maar ook heel clean. Dat lijkt dus een Vantage-dingetje te zijn. Ondergetekende kan het in ieder geval waarderen. Daarom is het altijd interessant als er eentje te koop komt te staan.

En dat gebeurde: een mooi, zwart exemplaar uit 1997 wordt op 24 en 25 februari geveild op de Silverstone Race Retro Auction. Niet zo maar één, de originele eigenaar was niemand minder dan Elton John. De Britse rockzanger heeft er geen lange avonturen mee beleefd, maar toch staat er bijna 10.000 miles op de klok. Ook ziet de auto er goed uit: zwarte lak met zwart leer en klassiek hout. Ook de velgen passen goed bij deze auto, laat je toch een klein beetje dat anti-tijdloze vergeten.

Iets voor jou? Dan moet je je knip wijd opentrekken, en er zo’n kwart miljoen Pond uit vissen. Een flink bedrag, maar wel een unieke kans om een heerlijke AM met een mooi verhaal te bezitten. Ik zeg: doen!