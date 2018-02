Gaaf! Jaguar brengt de D-Type terug in productie

Terug van weggeweest.

Regelmatig ondernemen ze bij Jaguar Classic enorm gave projecten. Zo hebben ze bijvoorbeeld in 2016 de XKSS teruggebracht en 2014 was het jaar van de E-Type Lightweights. Het is weer eens tijd voor een nieuw project en dit keer gaat de eer naar de prachtige D-Type.

De laatste D-Type rolde bijna 62 jaar geleden voor het laatst van de band. Binnenkort zal de productie weer worden opgepakt, want Jaguar Classic gaat 25 exemplaren bouwen van de klassieker. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Jaguar zestig jaar geleden 100 exemplaren ging maken van de D-Type. De Britten maakten er echter niet meer dan 75. Nu, tientallen jaren later, komt Jaguar terug op deze belofte en gaan ze de resterende 25 stuks bouwen.

Op Salon Retromobile in Parijs presenteert het merk een prototype. De auto’s zullen geheel in oorspronkelijke staat worden gebouwd met de originele specificaties. De D-Type werd nooit zo bekend als de E-Type, maar was een ongelofelijk belangrijk model voor Jaguar. In 1955, 1956 en in 1957 wist de auto de 24 uur van Le Mans te winnen.

Klanten die één van de 25 exemplaren willen kopen kunnen kiezen uit de 1955 Shortnose of 1956 Longnose specificatie. Het merk accepteert nu bestellingen. Wat de D-Type moet gaan kosten is niet bekendgemaakt.