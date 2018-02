Unieke Mercedes Maybach/AMG combo te koop in NL

Waan je een president met deze "combo-deal".

Het is een heel bekend trucje: een voordeelprijs voor meerdere producten tegelijk. Supermarkten bijvoorbeeld, die een pak wasmiddel van €6,50 aanprijzen met een “€10 voor 2 pakken-deal”. Op die manier geef je meer geld uit, maar bespaar je relatief gezien. En je bent sneller geneigd om meer te kopen. “Want het is zo lekker goedkoop”.

Dit gebeurt echter weinig met auto’s. En dat is op zich logisch: de gemiddelde burger koopt niet vaak meerdere auto’s tegelijk. Daar zijn ze gewoon te duur voor. Bovendien, wie koopt er vandaag de dag nog nieuwe auto’s?

Toch biedt Carlink een dergelijke deal. En wat voor een! Stel je voor dat je zo baller bent dat je jezelf een Maybach S600 Pullman kunt veroorloven, dan kon je al een tijdje bij Carlink terecht, mits je portemonnee goed gevuld is. Voor de echte gangsters, of zoals Carlink ze subtiel noemt, presidenten, krijg je daarom een lekkere voordeelknaller. Koop nu de “President Package” en je bent voor slechts €880k de eigenaar van drie(!) dikke Mercedessen! De eerdergenoemde Pullman, en voor je matties bodyguards een AMG GLE 43 Coupé en een AMG GLE 63 S. Omgerekend zou deze combo bijna een miljoen moeten kosten als je de drie auto’s los koopt, in dat opzicht bespaar je toch flink wat geld.

Carlink lijkt zelf vooral “the President” te benaderen, echter is het voor The Donald bepaald geen upgrade. De Audi van onze eigen Willem-Alexander heeft ondertussen al een gezond aantal jaren achter de kiezen, misschien dat het voor hem interessant is?