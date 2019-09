Deze varianten van de Kia Ceed krijgen een stekker

Twee nieuwe plug-in hybride modellen van Kia voor in Europa.

Kia heeft twee varianten die behoren tot de Ceed-serie voorzien van een stekker. Het gaat hier om de XCeed en de Ceed Sportswagon. Helaas (nog) geen hybride optie voor leaselieveling ProCeed, maar wellicht dat daar nog verandering in gaat komen.

Beide auto’s beschikken over een 1.6-liter viercilinder GDI benzinemotor, gekoppeld aan een elektromotor van 44,5 kW. Het systeemvermogen bedraagt 141 pk en 265 Nm koppel. Met deze waarden zijn het zeker geen snelle rakkers geworden. De XCeed doet 0-100 km/u in 11 seconden. De Ceed Sportswagon is een tandje sneller met 10,8 seconden. De aandrijflijn is gekoppeld aan een zestraps automaat met dubbele koppeling. (6DCT).

De winst zit hem in het feit dat je volledig elektrisch kunt rijden dankzij een 8,9 kWh lithium-polymeer batterij. Kia spreekt over een actieradius van 60 kilometer. Voor veel mensen zal dit betekenen dat woon-werk verkeer volledig elektrisch gereden kan worden, mits de auto telkens aan de stekker gaat.

De batterij is geplaatst onder de achterbank, naast de brandstoftank. Dit heeft Kia gedaan om te voorkomen dat het systeem bagageruimte inpikt. De plug-in hybride Ceed Sportswagon beschikt over 437 liter bagageruimte, of 1.506 liter met de achterbank plat. De plug-in hybride XCeed heeft 291 liter bagageruimte, of 1.243 liter met de bank plat. Er is een ruimte in de bodem van de kofferbak gemaakt waar de laadkabel bewaard kan worden, zodat deze zich niet tussen de overige bagage hoeft te begeven. Dit laatste is dan weer niet zo praktisch als de bagageruimte is afgeladen voor een vakantiereis.

Beide plug-in hybride modellen beschikken over een audiowaarschuwingssysteem als de auto volledig elektrisch aan het rijden is. Nieuwe Europese wetgeving heeft bepaald dat (semi) elektrische auto’s geluid moeten maken omdat ze anders bijna geruisloos zijn. De auto’s komen begin 2020 op de markt. Een exacte marktlancering en prijzen maakt Kia in een later stadium bekend.