5 betaalbare leaseauto’s die ook praktisch zijn

Je mag een nieuwe leaseauto kiezen, of je bent binnenkort toe aan iets nieuws? Dan zijn dit een aantal interessante opties als de auto betaalbaar en praktisch moet zijn.

Met een maandelijks leasebudget van ongeveer 400 euro of meer is er veel te kiezen op de markt. Je hoeft je echt niet blind te staren op één carrosserievorm of aandrijflijn. Als het gaat om een nieuwe auto dan is er genoeg keuze. We gingen met een vergelijkbaar budget in het achterhoofd zoekende naar een leaseauto die ook je gezin probleemloos moet kunnen meenemen.

De volgende vijf diverse opties zijn zeker het overwegen waard. Gaan we!

1. Ford Focus Wagon (vanaf 393 euro)

We trappen meteen af met een interessante kandidaat. Ford staat bekend om zijn leuk sturende auto’s en dan is deze Focus nog ruim ook omdat het een station betreft. Kers op de taart is dat dit de goedkoopste auto is uit het lijstje. Daar staat tegenover dat deze Focus Wagon Titanium Business met een 1.0 EcoBoost komt. Met 125 pk uit een driecilinder benzinemotor wellicht niet de beste optie voor een snelle papa of mama die fan is van sportief rijden. Wel de meeste bang for the buck als het om prijs-kwaliteit gaat. Je kunt er moeiteloos veel bagage in kwijt.



2. Skoda Scala (vanaf 409 euro)

Wil je per se iets compleets nieuws hebben dan zit je met de Scala goed. Het model is immers dit jaar geïntroduceerd door Skoda. Vanaf 409 euro per maand rij je in een Scala 1.0 TSI Business Edition met 116 pk. Deze variant omvat onder meer verwarmde voorstoelen, DAB radio, parkeersensoren voor- en achter en een infotainmentsysteem met navigatie.



3. Mazda CX-3 (vanaf 400 euro)

Zoek je het hogerop en heb je toch liever een grotere motor dan heeft Mazda het alternatief. De CX-3 is een populaire leaseauto en dat is niet voor niets. Als 2.0 Skyactive-G TS+ 2WD heb je 120 pk uit een atmosferisch blok. Het nadeel is dat je de kracht vooral bovenin zal moeten zoeken. Van veel koppel onderin het toerenbereik is geen sprake met deze motor.



4. Kia ProCeed (vanaf 455 euro)

Voor een uitgesproken design hoef je geen vermogen te betalen. Daar is de Kia ProCeed, in dit geval de 1.4 T-GDi GT-Line, een prima bewijs van. De Koreaan is bovendien met 594 liter kofferbakruimte één van de ruimste stations in zijn klasse. In vergelijking met de overige kandidaten uit dit lijstje staat daar wel een stevigere maandprijs tegenover.



5. Hyundai Kona Electric (vanaf 545 euro)

De enige volledig elektrische auto uit dit lijstje is de Hyundai Kona Electric. Het merk heeft met deze auto bewezen een elektrische SUV te kunnen aanbieden die niet de hoofdprijs kost. Met een koppel van 395 Nm ben je met deze auto het snelste weg bij het stoplicht van alle auto’s uit het lijstje. Voor 545 euro per maand heb je een EV met een actieradius van 482 kilometer (WLTP). Niet slecht toch?