Prijzen OV harder gestegen in vergelijking met autorijden

Er moet toch iets gaan gebeuren.

Autorijden is een dure hobby. Wat het kost heb je wel zelf in de hand. Zo kun je met een klein gebakje behoorlijk voordelig van A naar B komen. Ook zijn de kosten voor wegenbelasting en verzekering te overzien. Zelfs in vergelijking met het openbare vervoer (OV).

Het kabinet ziet Nederlanders het liefst zoveel mogelijk forenzen met het OV, maar dan moet er echt wat gedaan worden aan de prijzen om diezelfde Hollander in de bus of trein te krijgen. Het Nederlandse openbaar vervoer is gigantisch duur. Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten dat nog eens piekfijn zien.

Het CBS vergeleek de prijzen vandaag de dag met 2009. Er werd gekeken naar de kosten voor autorijden en wat het openbaar vervoer kost. In het eerste halfjaar van 2019 zijn de prijzen voor het rijden van een eigen auto ongeveer 25 procent duurder in vergelijking met 2009. Echter, reizen met het OV is in diezelfde periode 30 procent duurder geworden. Het CBS vergeleek de aanschaf, onderhoud, brandstof, parkeerkosten, verzekering en belasting van een eigen auto met de trein, tram, metro, bus en taxi.

Volgens het CBS is een ritje met de bus of taxi ongeveer 40 procent duurder geworden in vergelijking met 10 jaar geleden. Reizen met trein, tram of metro is ongeveer 25 procent duurder geworden. De stijging van het duurdere OV heeft onder meer met de belastingverhoging te maken, die ging begin dit jaar van 6 naar 9 procent.

De kleine verschillen tussen de prijs voor het OV en het rijden van een eigen auto zorgen ervoor dat men vaak voor het laatste kiest. Je eigen auto is immers een stuk comfortabeler dan een derdehands trein of busstoeltje.

Foto: Aston Martin DB11 op de snelweg via @mjj030 op Autojunk