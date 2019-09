BREEK: Bugatti Chiron pakt snelheidsrecord (490 km/u)

Ze hebben het gaspedaal eindelijk gevonden.

Sinds de komst van de Chiron was de hamvraag: hoe hard loopt dat ding nou eigenlijk écht? Bugatti heeft er een snelheidsmeter ingebouwd die loopt tot een magische 500 km/u. De productie-exemplaren van de hypercar zijn elektronisch begrensd op 420 km/u. De snelheidsmeter heeft echter altijd hoop gegeven op meer mogelijkheden..

En of er mogelijkheden zijn! Bugatti heeft met een prototype van de Chiron het gaspedaal volledig ingetrapt op een testbaan in Duitsland. Het resultaat, daar kan je hoofd bijna niet bij. Bugatti is nu de eerste fabrikant ter wereld met een auto die de 300-mile-an-hour barrier doorbreekt. De Chiron wist een snelheid van 304.773 mph (490.484 km/h) te behalen.

Uiteraard spreekt Stephan Winkelmann, President van Bugatti, over een mijlpaal. Hij bedankt zijn team en testrijder Andy Wallace, die achter het stuur zat, voor het indrukwekkende resultaat. Bugatti zegt later met meer informatie te komen.

Het gestroomlijnde prototype waarmee Bugatti het record heeft gereden check je in de gallery. Het lijkt op een soort Chiron ‘Touring Package’ met een lange kont. De grote achterspoiler is niet meer. Of een dergelijke Chiron op de markt gaat komen is op dit moment nog niet bekend.