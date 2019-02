Deze velgen brengen je mogelijk verder in een elektrische auto

En het ziet er nog dope uit ook.

Bij een elektrische auto draait het om twee dingen. De aandrijflijn en de aerodynamica. Je kunt nog zulke puike batterijen in de auto stoppen, een design van een container zal resulteren in een belabberde actieradius.

Je kunt lastig aan de koets gaan sleutelen van de elektrische auto om deze (nog) gestroomlijnder te maken. Een eenvoudige upgrade is het aanpassen van de velgen. Hoe minder randjes en dingetjes, hoe beter. De Mooneyes op de foto zijn wat dat betreft perfect. Je kent deze type velgen waarschijnlijk van de topspeed runs op Bonneville. Al tientallen jaren worden dit soort velgen gebruikt om een hogere topsnelheid te halen op de beroemde zoutvlakte in de Verenigde Staten.

Dat is niet voor niets. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de aerodynamica. Het nadeel is dat het, op z’n zachtst gezegd, bijzonder oogt. Ik vind het persoonlijk geweldig. Makkelijk schoonmaken ook. Het zal echter niet ieders smaak zijn. Bovendien is het nog maar de vraag of je in de praktijk daadwerkelijk een toenemende actieradius ervaart. Misschien een optie voor zeurende I-PACE-rijders met die inefficiënte (doch optionele) 22-inch jetsers?