Koop deze Belly Tank en scheur alle zoutvlakten aan gort

Dromen zijn er om in vervulling te laten gaan.

Als er iets bewonderenswaardig is, dan zijn het wel auto’s die door creatievelingen zelf worden opgedroomd en vervolgens in elkaar worden geknutseld. Sinds de uitvinding van de automobiel bouwt de mensheid al zijn eigen wagens en ook tegenwoordig zijn er nog voldoende fanatiekelingen die eigenhandig hun bolides in elkaar sleutelen. Halverwege de vorige eeuw hield men zich in Verenigde Staten in relatief grote aantallen bezig met het bouwen van een specifiek soort apparaat: de zogenaamde ‘Belly Tank‘, of ‘Lakester’. Vandaag kun jij zo een snelheidsmonster kopen.

De Lakester in kwestie is in de jaren ’40 gebouwd met als enige doel om zo snel mogelijk over de zoutvlakte van El Mirage te scheuren. Het apparaat heeft zijn bizarre druppelachtige vorm te danken aan een zeer specifieke manier van bouwen. Zoals de naam doet vermoeden wordt een Belly Tank gebouwd door het brandstofreservoir uit een vliegtuig te zagen en hiervan vervolgens een lichaam te maken. Het is een zeer minimalistische weg om een raceauto te produceren, maar zijn doel vervult hij maar al te goed.

De Lakester waaraan we hier aandacht besteden was oorspronkelijk onderdeel van een Lockheed P-38 Lightning oorlogsvliegtuig en werd na zijn dienst in de lucht geplaatst op het frame van een Ford Model T. Vervolgens werd er een V8 van Ford ingeworpen en verbonden aan een versnellingsbak met slechts drie verzetten, waarvan er één bedoeld was om achteruit mee te rijden. Remmen kun je met dit puike wagentje door aan een hendel in de cockpit te trekken. Hiermee worden de bijgewerkte trommelremmen van een Model A aangetrokken, zodat hij (hopelijk veilig) tot stilstand kan komen. Op volle snelheid kan de Lakester ongeveer een minuut of zeven rijden, daarna is de 7,5-liter tank alweer leeg.

Het apparaat is de afgelopen tien jaar in het bezit geweest van een liefhebber, die hem vijf jaar nadat hij in Californië werd gevonden op de kop had getikt. De Lakester is zojuist aan zijn laatste dag op Bring A Trailer, waar hij destijds ook werd geveild, begonnen. Morgenavond zal de auto onder de hamer gaan en gaat de auto naar de hoogste bieder. Op het moment van schrijven zal de auto van de hand gaan voor 45.000 dollar, maar wij verwachten dat er nog de nodige dollars zullen worden geboden.