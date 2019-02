Nederlandse Senna zoekt een baasje voor 1,4 miljoen euro

Lekker verdienen aan een gelimiteerde auto.

Toen McLaren de Senna officieel aankondigde kwam de Britse autofabrikant meteen met slecht nieuws voor geïnteresseerden. De supercar was uitverkocht. 500 stuks maakt McLaren van de Senna en wie er toch eentje op de kop wil tikken zal het anders moeten aanpakken. Een dealer benaderen bijvoorbeeld. YouTuber Salomondrin deed dat met zijn inmiddels afgefikte Senna, omdat de Mexicaan geen build slot via McLaren kon bemachtigen.

In Nederland is Louwman Exclusive de officiële dealer van de sportwagenfabrikant en ook deze aanbieder heeft een Senna in het huidige aanbod. Een kleine opfrisser. De McLaren Senna is goed voor 800 pk en 800 Nm koppel. Het motorblok is met de geblazen 4.0 V8 geen verrassing.

Het nadeel van deze ‘occasion’ is dat je niet zelf de supercar kan samenstellen, mocht je in de markt zijn voor de Senna. In dit geval moet de potentiële koper genoegen nemen met een witte spec in combinatie met carbon en rode details. De exterieurkleur heet overigens Elite Paint Pure White. Teksten die niet misstaan op een folder van de KKK.

De uit de kluit gewassen 720S kost 1.445.950 euro. Let wel, dit is inclusief BTW en exclusief BPM. Voor dat geld kun je dus nog geen geel kenteken op de Senna plakken. Met de gelimiteerde supercar zijn enkel noodzakelijke dealerkilometers gereden. 13 om precies te zijn.