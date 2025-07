Deze verkrachte Ferrari is géén Mansory

Maar het resultaat is ongeveer hetzelfde.

We dachten dat het niet wanstaltiger kon dan de Mansory Purosangue. Dat is waarschijnlijk ook zo, maar er is nu toch een auto die aardig in de buurt komt. Deze creatie is bíjna net zo lelijk als de Purosangue van Mansory.

Dat deze auto veel op een Mansory lijkt is geen toeval. Dit is namelijk een creatie van Keyvany, opgericht door een oud-medewerker van Mansory. Keyvany past dezelfde foute tuning toe en zelfs het logo lijkt veel op dat van Mansory.

Net als Mansory heeft Keyvany de Purosangue zwaar toegetakeld. Het voelt eigenlijk niet eens meer aan als een Ferrari, maar eerder als een zwaar gepimpte Japanse SUV. We kunnen ons niet voorstellen dat ze hier blij mee zijn in Maranello. Maar ja, er zitten geen Ferrari-logo’s meer op, dus de goede naam van Ferrari wordt niet bezoedeld.

In het interieur zijn niet alleen de logo’s vervangen, maar ook de volledige bekleding. Het hele interieur is opnieuw bekleed in wit en geel. De stijl is overigens een schaamteloze rip-off van Mansory. Je kunt zeggen wat je wil, maar Mansory is ten minste nog origineel.

Keyvany bouwt helaas meerdere exemplaren, maar deze specifieke auto is een 1 of 1 ‘G’ Edition, zoals op diverse plekken te lezen valt. Waarschijnlijk is de eigenaar fan van Andrew Tate a.k.a. Top G. Die zelf overigens een Mansory Lamborghini heeft.