Lezersvraag: Welke epische route ga jij rijden na Covid? - Autoblog.nl

Dat wil zeggen, als de pandemie echt is afgelopen en alles weer veilig is. Welke epische weg ergens in een mooi buitenland wil jij dan met de auto gaan verkennen?

Al gaat het de goede kant op met alle ellende die het Covid-virus over ons heeft uitgestort, we zijn er nog niet. Het wordt dus nog even mijmeren over wat je wil gaan doen als we allemaal weer vrij zijn om te gaan en staan waar we willen.

Dat betekent ook dat we nog kunnen gaan bepalen waar we naartoe willen en wellicht kunnen wij petrolheads elkaar nog wat tipjes geven. Vandaar deze lezersvraag, want samen weten we meer.

Wat zijn de beste stuurmanswegen van Europa?

Dat zijn er nogal wat. In een ver verleden (toen Covid nog niet eens bedacht was in dat Wuhanese lab) heeft woordkunstenaar, photoshopheld en vooral gewaardeerd collega @jaapiyo ons al een klein voorzetje gegeven qua epische routes, maar er moet vast wel iets zijn wat hij over het hoofd heeft gezien. Sterker, ik weet er zo al eentje die hij niet heeft benoemd in dat epistel.

Plan een tripje richting Monaco

Dat mini-staatje heeft namelijk altijd iets magisch. Op zich ziet Monte Carlo er op zichzelf niet uit, maar het ademt rijkdom, films, James Bond en andere superlatieven. Dat uit zich ook in de auto’s die je er ziet rondrijden natuurlijk. Ik bedoel, Monaco verhoudt zich tot het kruispunt in Laren toch een beetje als een Rolex Daytona tot een Flik Flak. Je kunt er allebei de tijd op zien, maar je kijkt liever naar die Rolex.

Een route met een geschiedenis

Als je in Monaco bent en je hebt de route van het circuit gereden (moet gewoon), is het tijd om even de stadsgrenzen te verlaten en op zoek te gaan naar het bordje La Turbie. Ga je die route doen, dan kom je over een mooi bergweggetje met een aantal flinke haarspeldbochten. Waar je je auto natuurlijk af en toe flink op zijn staart kan trappen.

Maar kijk daarmee uit, Grace Kelly -in die tijd beter bekend als prinses Gracia van Monaco- deed dat in 1982 ook in haar Rover P6 3500 en die kon het niet meer navertellen. Ik heb je gewaarschuwd.

Probeer het in de schemering te doen.

Want in mijn ogen is er weinig mooiers dan zo’n route te rijden in het licht van een ondergaande zon, met de geur van pijnbomen en lavendel in de neusgaten. Op weg naar een heerlijk restaurantje om je te laven aan de lokale keuken en de speciale wijnen die door een lokale Emmanuelle met liefde in jouw glas zijn gegoten…

Goed. Ik draaf door.

Dus, resumerend kunnen wij stellen…

Dat wij hier een lezersvraag stellen en die luidt; welke route wil jij gaan rijden als de Covid helemaal over is. En belangrijker, vertel ons ook waarom.

En als laatste, als jij een bepaalde epische stuurmansweg al eens gereden hebt, maar die ga je nu -om welke reden dan ook- niet meer doen, deel die dan ook even.

Zo kunnen wij als de Covid er helemaal opzit volledig los gaan op de meest epische routes die we kennen! Ik heb d’r zin an!