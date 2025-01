Waarom had deze Mercedes W210 zulke gekke proporties?

Deze daadwerkelijk gebouwde ‘Mercedes W210 E-Klasse’ ziet er niet uit, dat heeft een reden.

Een tijdje geleden kwam Mercedes met het nieuws dat de E-Klasse W210 in 2025 aanspraak maakt op een klassiekerkenteken. Het was voor ons het besefmomentje dat 1995, het jaar van de W210, 30 jaar geleden is. Op een paar manieren heeft de W210 een nieuwe precedent gezet voor Mercedes, waaronder die bijzondere designtaal met de dubbele ovalen koplampen. De W210-saga viel ook nog eens mooi samen met een verhaal dat recent op Facebook verscheen, over hoe de ‘W210’ de entree was van een nieuw Chinees merk in de jaren ’90.

China

De shift naar Chinese auto’s is niet anders dan wat we hebben gezien met Japanse en Koreaanse auto’s. Toch is het anders vanwege de ambities die China heeft en had. Los van dat lijkt het erop dat China van een industrieel ver achter lopend land naar een absolute grootmacht is gegaan, en dat van de één op de andere dag.

Hongqi

Alle merken die we nu tegenkomen bestaan nog helemaal niet zo lang. BYD is één van de langst lopende merken en dat merk (qua auto’s) stamt uit de vroege jaren ’00. Eén merk wist al langer auto’s te bouwen in China en dat is Hongqi. Die kan je heden ten dage kennen van de forse E-HS9 die hier verkocht wordt. Hongqi betekent ‘rode vlag’ en dat is een hint naar de geschiedenis.

De originele Hongqi was namelijk de staatslimo van onder meer Mao Zedong. Dat was in de tijd dat je als Chinees met moeite een fiets kon betalen, een auto bleef bij dromen. De staatslimo was wel een Chinees eigen product en die bleef nog jaren bestaan. Er zijn er maar een handjevol van gebouwd, want naast de verlengde limo van de leider van het land mochten ook de mensen daar nét onder een auto krijgen. Hongqi kon hier helaas niet op overleven en ging op de fles.

Pas vroeg in de jaren ’90 kwam de auto-industrie op stoom door westerse auto’s in licentie te bouwen in China. Zo ook FAW, die samen met Volkswagen en Audi plaatselijk de Audi 100 ging bouwen. Zo maakte ook Hongqi een doorstart om de Audi 100 in verlengde vorm weer in te zetten als limousine voor belangrijke mensen.

Luxeauto’s

Toch zegt het allemaal niet zo veel over de welvaart van je land, dat je met moeite een inmiddels bijna 10 jaar oude auto mag produceren en die aan je hoge piefen geeft. Zakenman Li Shufu vond dat de auto’s meer prestige moesten uitstralen, zoals in het westen. Eén van de beste staaltjes van het daarna welbekende kopieergedrag trad ten tonele door Shufu. Hij klopte aan bij FAW-Hongqi om de basis van hun Audi 100 te lenen en bouwde er een… uniek koetswerk op.

Tenminste, uniek: het was gewoon een Mercedes E-Klasse W210. Het hele koetswerk is linea recta gekopieerd van Mercedes. Tot in de kleinste details aan toe. Zoals je hebt kunnen zien aan de headerfoto kloppen de proporties echter voor geen meter. Het koetswerk is proportioneel gelijk aan de Mercedes, maar de wielbasis is nog van de Audi 100 waar deze op gebaseerd is.

De poging van Shufu om zo een grootse autofabrikant te worden faalde in eerste instantie jammerlijk. Van deze auto is namelijk maar één exemplaar gebouwd en serieproductie kwam er nooit van. Documentatie is ook maar mondjesmaat uitgebracht, vandaar dat deze foto’s en informatie van derde partijen het enige is dat we hebben.

Ook het ene exemplaar is er niet best aan toe. In 2009 werd deze gefilmd voor een tv-productie en misten er allerlei onderdelen en nam roest de carrosserie langzaam over. Of de auto überhaupt nog bestaat is een groot raadsel. De ene bron zegt dat ‘ie nog steeds staat te verpieteren, de ander zegt dat hij helemaal gesloopt is.

Toekomst

Niet de visie die Li Shufu voor ogen had, helaas. Toch ontbrak het de zakenman niet aan doorzettingsvermogen, want zijn in 1986 opgerichte bedrijf wist in de vroege jaren ’00 alsnog door te breken. Het bedrijf in kwestie is namelijk Geely, het moederbedrijf van Lynk & Co, Zeekr, maar ook Volvo. De allereerste Geely had dus een kruisbestuiving tussen een Audi 100 en een Mercedes E-Klasse kunnen zijn. (via Vintage European op Facebook)