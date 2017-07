Deze Volkswagen-fans maken de roadtrip van hun leven

En dat met antieke busjes!

Het is een idee van menig autoliefhebber: in de auto stappen en gewoon kilometers maken. Een roadtrip. Tot de horizon en verder. Dat is precies wat dit groepje Volkswagen-fans momenteel aan het doen is. Het stel is afgelopen maart vanuit Maleisië vertrokken met drie Type 2-busjes en een Beetle. Bestemming? De Volkswagen-fabriek waar ooit de T-serie van de band rolde in Hannover, Duitsland. Een rit van meer dan 20.000 kilometer.

De tocht heeft ze door meerdere landen en twee continenten gebracht. Na een rit van drie maanden arriveerden de auto’s in Hannover. Hier kregen roadtrippers Cliften Nathaniel, Terence Moses, Stephen Pang, Monica Xavier en Udhaya Kumar een rondleiding. Om Duitsland te bereiken moest er onder andere door Thailand, Laos, China, Rusland en enkele landen in Europa worden gereden.

Hannover was echter niet de eindbestemming. Momenteel zetten de liefhebbers de roadtrip voort door Europa. Ze willen onder andere België, Frankrijk en Scandinavië aandoen. Onderweg bezoeken de Volkswagen-rijders diverse weeshuizen als onderdeel van hun campagne #Live2Drive. Na het bezoek in Europa keren de roadtrippers weer terug naar Maleisië. Daarmee zal het einddoel van 50.000 gereden kilometers worden bereikt.