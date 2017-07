Nederlandse autoverkoop maakt sprong

Mooie cijfers voor de eerst zes maanden van 2017.

De autoverkoop doet goede zaken in vergelijking met een jaar geleden. In het eerste halfjaar van 2017 werden 226.509 auto’s op kenteken gezet. Een stijging van 16,8 procent ten opzichte van 2016. Toen werden 193.914 auto’s op kenteken gezet in de eerste zes maanden, blijkt uit cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC.

Volgens de organisaties is de aantrekkende economie een verklaring voor de toename in het aantal autoverkopen. Het mag geen verrassing zijn dat een groot deel van de verkopen vanuit zakelijke hoek komen. Er is momenteel geen specifieke trend zichtbaar als het gaat om de aanschaf van auto’s op de zaak. Dit heeft te maken met het feit dat alleen nog elektrische auto’s genieten van een lage bijtelling. “Leaserijders kiezen nu voor een auto die bij hen past”, aldus de BOVAG.

De best verkochte merken in de eerste zes maanden van 2017 waren Volkswagen, Renault, Opel, Peugeot en Ford. De best verkochte modellen waren de Renault Clio, VW Golf, VW Up!, Opel Astra en de VW Polo.

Fotocredit: @steviedenty op Autojunk