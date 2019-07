Deze Volkswagen komt niet meer terug

Wist jij dat 'ie nog überhaupt in productie was?

Sommige dingen kloppen voor geen meter qua benaming. Neem nu de Volkswagen Golf Sportsvan. Het is een samengesteld woord, bestaande uit ‘Sport’ en ‘Van’. Daar gaat het toch hopeloos mis.

De Golf Sportsvan is namelijk absoluut niet sportief. Tegelijkertijd is het ook echt geen busje. Wat is het eigenlijk dan wel? In principe een Golf, maar dan wat hoger. Een iets hogere instap en wat meer hoofdruimte ten opzichte van de gewone Golf. Wat dat betreft was de naam van de voorloper van de Sportsvan treffender: Golf Plus.

Volkswagen is op dit moment lekker aan het snoeien door het gamma. Zo worden de Golf Sportwagen (ja, zo noemen ze ‘m echt!) van de Amerikaanse markt gehaald. De stationwagon van de Golf blijft in Europa wel gewoon in de aanbieding, maar de Golf Sportsvan krijgt een spuitje. Dat vertelt Marketingbaas Jürgen Stackmann aan Autocar.

De Golf Plus was destijds best een aardige auto, maar we leven in andere tijden. De Golf is ruimer dan ooit en voor mensen die echt ruimte willen is er natuurlijk een Touran. De Sportsvan leed ook onder de toenemende populariteit van Volkswagens als de T-Cross, T-Roc en Tiguan. Welke Volkswagens nog meer uit hun lijden verlost worden is niet duidelijk, maar Stackmann laat weten dat het modelgamma een stuk overzichtelijker moet gaan worden. Zo is de Volkswagen Beetle ook niet meer leverbaar.