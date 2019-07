Nieuwe optie Audi A8 maakt alle SUV’s overbodig

Mits je er voor wenst te betalen, uiteraard.

De nieuwe Audi A8 is nu al meer dan een jaar op de markt, dus wordt het tijd om wat uitvoeringen te lanceren om het model interessant te maken en te houden. Onlangs mochten we de Audi S8 verwelkomen. Voor vandaag heeft Audi een heel handige feature die alle SUV’s overbodig maakt.

De feauture heet ‘AI Active Suspension’ is helemaal nieuw, helemaal innovatief en helemaal hightech. Het is volgens Audi een volledig actieve ophanging, dat wordt gestuurd door elektromechanische aansturingsunits. Deze units kunnen de wielen naar boven of beneden bewegen, al naar gelang wat nodig is. En er is een een heleboel mogelijk. De gaafste feauture is misschien wel om de auto 85 millimeter te verlagen of verhogen. Nu zijn er meer auto’s met luchtvering waarbij dat mogelijk is. Maar met het AI Active Suspension duurt het vijf tiende van een seconde!

Daarmee is een SUV nu helemaal overbodig geworden. Deze Audi A8 heeft dus net als een crossover een hoge instap. Vierwielaandrijving was al standaard, dus dat is óók geen reden om over te stappen. Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat de nieuwe Audi A8 comfortabeler én sportiever is dan voorheen. Er is keuze uit de standen ‘Dynamic’ tot ‘Comfort Plus’. In de stand Dynamic moet de A8 agieler dan ooit zijn. Bij het insturen van een bocht wordt de carrosserie aan de buitenkant iets verhoogd en aan de binnenkant iets verlaagd. De auto ‘zet’ zich als het ware voor een bocht.

Kortom, de A8 is nu leverbaar met een soortgelijk systeem dat Citroen (Xantia Activa) en Mercedes (Active Body Control) sinds eind jaren ’90 leveren. Althans, een moderne interpretatie van die systemen. In Nederland wordt het systeem optioneel leverbaar voor de Audi A8 55 TFSI quattro.