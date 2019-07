Dít is de vernieuwde en verfijnde Mazda2

Komt 'ie nu wel op jouw shortlist te staan?

Klein, schattig en wendbaar. Het is de Mazda2 in een notendop. De designtaal die Mazda op andere modellen toepast maakt de auto uiterst guitig. Alsof je kleine broertje een Batman-cape aanheeft. We weten allemaal dat ‘ie niet in zijn eentje de vloer aanveegt met complete drugs-kartels, maar het idee is leuk.

De Mazda 2 is nu alweer 4,5 jaar in productie, dus werd het tijd voor een opfrisbeurt. Het is te zien dat ze bij Mazda absoluut in nopjes over de auto zijn, want er veranderde niet echt heel erg veel aan het design. De koplampen lijken wat platter en breder, waardoor de auto wat bozer de wereld in kijkt.

In het interieur zijn er meer kleine wijzigingen. Met name de kwaliteitsbeleving met op een hoger plan staan. Zo zijn er compleet nieuwe voorstoelen. De Mazda2 is te krijgen met een flink aantal gadgets die niet gemeengoed zijn in het B-segment, waarin deze compacte Mazda opereert. Denk aan LED-koplampen, 360 graden top view camera, verkeersbordenherkenning, lane-assist en dergelijke.

De Mazda 2 was altijd een van de leuker rijdende auto’s in zijn segment. Niet dat je daar veel aan hebt, overigens. Jaarlijks zette de importeur zo’n 2.000 exemplaren van de kleine Mazda op kenteken. Op zich niet verkeerd, maar van klassegenoten als de Clio, Polo en Fiesta worden er meer dan 10.000 exemplaren weggezet. Het is duidelijk: ook in het B-segment weet men comfort te waarderen. De nieuwe Mazda2 moet een stuk comfortabeler zijn dan voorheen en daarmee een bredere doelgroep aanspreken.

Vandaar dat Mazda de ‘2’ nu een stukje comfortabeler heeft gemaakt. Ook is het interieur meer verfijnd en heeft Mazda veel aandacht besteed aan ‘NVH’ (noise vibration, harshness). Snel vertaald: de nieuwe Mazda 2 is stiller, trilt minder en is minder straf. De Mazda 2 die naar Europa komt, zal voorzien zijn van een 1.5 SkyActiv motor met 75 of 90 pk, gekoppeld aan een zesbak. Een zestraps automaat is optioneel leverbaar. In Japan wordt de Mazda2 ook geleverd met een 1.8 diesel én vierwielaandrijving. Over Japan gesproken, daar heette de auto voorhen ‘Mazda Demio‘. Na deze opfrisbeurt gebruikt Mazda ook de naam ‘2’ voor de Japanse markt.