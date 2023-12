Dit Volkswagen-busje is veel nieuwer dan je denkt

Een Volkswagen T2, die bij ons al vanaf de jaren ’80 passé was, heeft een nog veel langer leven gehad.

MTM of Motoren Technik Mayer ken je waarschijnlijk van gepeperde Audi’s. Op hun stand in Essen dit jaar stond echter iets veel coolers, voor de fijnproever dan. Een Volkswagen T2 Kombi.

Volkswagen T2

Wij kennen de T2 als dé VW bus die de legendarische T1 opvolgde, maar vanaf de jaren ’80 werd opgevolgd door de T3 en dankzij zijn vele evoluties nu de Transporter T6 én ID. Buzz is. In andere markten van de wereld is de T2 een klassiek gevalletje ‘als het niet kapot is, repareer het dan niet’. Zo kan het dat Brazilië de T2 plaatselijk bouwde en dat vol hield tot zo laat als 2013. Toen hielden de Brazilianen het eindelijk voor gezien wat betreft de T2 en met de ’56 years Kombi Last Edition’ werd het einde ingeluid. Dit is dus één van die laatste T2’s, gebouwd in 2013.

Aangezien deze alleen voor de Braziliaanse markt was, is het hier sowieso uniek. De basis is identiek aan ‘onze’ T2, maar je kan de laatste versies herkennen aan een iets moderner front met een plastic grille. Ook de stoelen zijn nieuwer, de tellers zijn geüpdatet en de interieur-ergonomie is ietsje minder spartaans.

MTM tuning

Volgens MTM stond de Volkswagen T2 op hun stand omdat het een speciale opdracht is voor een klant. Voor die klant is er een 400 pk sterke 2.0 TFSI motor achterin geplaatst. Dankzij een scala aan MTM-onderdelen, waaronder een turbo, zou het heel moeten blijven. De bak komt uit een Porsche 996 Turbo. Qua uiterlijk kun je een set wielen zien die eigenlijk de authenticiteit van de bus niet ten goede komen, maar dankzij hun bredere banden waarschijnlijk cruciaal zijn om het geweld van 400 pk te bedwingen.

De klant in kwestie houdt wel een toffe daily over aan zijn MTM Volkswagen T2, want er is ook een elektrische handrem, stuurbekrachtiging en airco toegevoegd.