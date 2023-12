F1 teams vinden banden Wolff met FIA en FOM illegaal

Andere F1 teams uitten hun zorgen over alle verschillende petten die Toto Wolff op heeft. Sommigen achtten de banden tussen Toto en de FOM plus FIA zelfs illegaal.

Banden zijn het zwarte goud in de Formule 1. Maar de banden die Toto Wolff heeft met verschillende sleutelfiguren in de sport, zijn misschien nog wel waardevoller. De Oostenrijkse teambaas is sinds 1992 actief in de racerij. Sindsdien heeft hij zijn passie voor de sport altijd gecombineerd en vermengd met zijn andere bezigheid: zaken doen.

Dit heeft Torger Christiaan ‘Toto’ Wolff geen windeieren opgeleverd. De beste man is volgens velen inmiddels miljardair. Maar hoge bomen vangen veel wind. En dus zetten sommige andere teambazen hun vraagtekens bij alle ‘lijntjes’ die Toto heeft met de andere movers en shakers in de koningsklasse.

Toto kwam de Formule 1 binnen via Williams. Jarenlang had hij een belang in het team, dat uiteindelijk verkocht werd aan Dorilton Capital. Op de achtergrond wordt Toto echter geacht nog altijd wat te zeggen te hebben bij team blauw. Inmiddels is de teambaas van Mercedes natuurlijk ook voor 33 procent eigenaar van het succesvolle team. Daarnaast is Toto andermaal de manager van geweldige vent Valtteri Bottas. Dat was hij ook al voor diens periode bij Mercedes, maar stiekem is hij het nu weer. Ocon heeft ook innige banden met de Oostenrijkse manager.

Wolff is ook nog de CEO van het Mercedes EQ Formule E team. Vrouwlief Susie Wolff is nu de honcho van de FIA F1 Academy dat vrouwelijke coureurs naar de top moet brengen. Enkele jaren geleden was er #ophef omdat Wolffs vertrouweling Shaila Ann Rao bij de FIA werkte. Een en ander speelde tijdens alle beslommeringen rondom het feit dat Red Bull het budgetcap had gebroken. Wolff wist dit op een of andere manier voordat de meeste mensen het wisten en lekte het volgens boze tongen naar de pers.

Andere teambazen zijn nu stik jaloers bezorgd. In Business F1 Manager doen zij anoniem hun aangrijpende relaas:

We kunnen zeggen ‘He, we kunnen gaan zitten voor een meeting’. Maar voor je het weet ligt het op het bureau van Greg Maffei [baas van Liberty Media]. Want Toto heeft het zijn vrouw verteld, die op zijn beurt het zei tegen Stefano [Domenicali], die het Greg Maffei vertelt. Anoniempje, praat mogelijk Engels met een Frans accent

Een andere teambaas exclameert anoniem:

Ik geloof dat het illegaal is. Ik denk oprecht dat het illegaal is. Op zeker is er een enorm conflict van belangen tussen twee bedrijven. En bovendien, het is zeer onethisch, oncomfortabel en niet te tolereren. Anoniempje, praat mogelijk Engels met een Italiaans-Duits accent

Waarvan akte. Heeft Toto inderdaad teveel petten op? Laat het weten, in de comments!