Koop deze zeldzame “motorhome” met vleugeldeuren

De titel klinkt als een grap, maar dat is het zeker niet.

En zo loop je wéér iets tegen het lijf dat je in je gehele leven nog niet hebt gezien. Althans, dat is het vermoeden, want de enkelingen die het privilege hebben gehad de Mauck MSV 1120s met eigen ogen te kunnen bekijken, behoren tot een elite club. Er zijn in totaal slechts zo’n 100 exemplaren gemaakt. Eén van die gigantische sloepen staat nu te koop, voor een fractie van de originele prijs van ruim een ton.

Hoe onbekend en -waarschijnlijk- ongeliefd hij ook moge zijn, er reden wel degelijk interessante figuren in rond. Ex-bokser George Foreman, die bijna meer succes kende met zijn grill-apparaat, reed er bijvoorbeeld in rond. Jammer genoeg is het exemplaar waarover we nu praten niet in het bezit geweest van een bekend personen.

Of nou ja, ergens is dit alleen maar gunstig, aangezien we dan waarschijnlijk te maken hadden gehad met een heuse biedoorlog. Momenteel valt dat reuze mee. Op het moment van schrijven staat het hoogste bod op Bring A Trailer op 11.200 dollar. Dit is vrijwel niets, als je bedenkt wat je ervoor terugkrijgt.

De in Ohio gebouwde coach heeft een oer-Amerikaanse, atmosferische V8 van Chevrolet, die het vermogen op zijn beurt via een viertraps automaat naar de wielen stuurt. De camper/limousine/sloep heeft ongeveer 25.000 mijl afgelegd, ongeveer 40.000 kilometer. Je begrijpt dat het op technisch gebied allemaal zo spannend niet is. Echter, aan de buitenzijde herkennen we een aantal merkwaardige zaken. De achterlichten, bijvoorbeeld, komen van een Jeep Grand Cherokee, terwijl de koplampen juist van een Dodge Viper zijn gehaald. De binnenzijde is weer voorzien van allerlei kitscherige materialen die je er constant aan doen herinneren dat het apparaat tot leven is gewekt in de krochten van de jaren ’90. Durf jij het aan?