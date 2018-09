Lancia Delta Futurista is officieel – en peperduur

Viva l'Italia!

Goede genade, lieve mensen. Zojuist zijn de doeken van de meest verrukkelijke auto van dit jaar – en misschien wel dit decennium – getrokken. Het Italiaanse Automobili Amos, het autobedrijf van de excentrieke Italiaanse coureur, verzamelaar en ondernemer Eugenio Amos, heeft vandaag eindelijk haar langverwachte project kunnen onthullen.

Dit is een fijne verrassing, want het was eigenlijk de bedoeling dat de auto eerder dit jaar, tijdens het Concorso d’Eleganza Villa d’Este, onthuld zou worden. Tot groot verdriet van de vele bezoekers kon Eugenio daar nog niet zijn droomproject verwezenlijken. Ongeveer een half jaar later, op Grand Basel, weet de Italiaan gelukkig wél alles voor elkaar te hebben.

Met de onthulling van de Lancia Delta Futurista door het veelbelovende Automobili Amos, zijn we getuige van de wedergeboorte van een legende. Nu zal het meerendeel van de autoliefhebbers deze bolide ongetwijfeld met open armen verwelkomen, maar voor Eugenio betekent de herboren Delta meer dan een verzameling tevreden glimlachen. Zo schrijft hij het volgende over zijn Delta:

“This car means a lot to me. It represents my romantic vision in a world that is too aseptic, too fast, that runs like the wind, superficial and intangible. This car means that I had enough of the car world, both as a client before and as a manufacturer now.”

We begrijpen het sentiment van Amos. Sterker nog, we – of in ieder geval ikzelf – kunnen ons erin vinden. Nostalgie is een ondergewaardeerd gevoel waaraan eigenlijk nog te weinig aandacht wordt besteed. Diezelfde nostalgie betekent echter niet dat alles exact hetzelfde moet zijn als in het verleden. De nieuwe Lancia Delta is een analoge interpretatie van het iconische model, met een aantal hedendaagse twist.

Zo is er uitvoerig gebruikt van lichtgewicht materialen als koolstofvezel om het gewicht te drukken. Als gevolg weegt de auto ongeveer 1.250 kg. Het vermogen van de krachtbron ligt om en nabij de 330 pk. De versnellingsbak is praktisch origineel, ware het niet dat deze verstevigd is. De binnenzijde van de nieuwe Lancia Delta is magisch. Niet alleen is de combinatie van kleuren fenomenaal, ook de materialen passen haast perfect bij elkaar. Daarbij zijn de tellers analoog en lijken er geen digitale knoppen aanwezig te zijn.

Dit alles komt natuurlijk niet zomaar aangewaaid. Wie het geluk heeft één van de twintig exemplaren op de kop te kunnen tikken, moet tenminste 300.000 euro afrekenen. Overigens vallen ze bij de juiste personen in de smaak, want naar verluidt heeft de oprichter van Singer er al een besteld.