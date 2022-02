Deze Volvo V70 R occasion is een heerlijke familiesmurf

Wat smurf je me nou, een Volvo V70 R occasion in perfecte staat, in het blauw??

Volvo is het merk van de slimme autorijder. Van degene die een betrouwbaar werkpaard wil. Van de papa en mama die met het hele gezin op vakantie willen. Het zijn dat soort merken waarbij het extra leuk is als er eens iets geks wordt gepresenteerd.

Volvo V70 R

Volvo wist namelijk het segment der snelle stations van een leuke en vooral onverwachte toevoeging te voorzien. De modellen met de R-aanduiding, specifieker de 850 R en 850 T5-R, bijvoorbeeld. Niet de snelste of beste, maar wel leuk dat Volvo met dergelijke auto’s kwam (helemaal als je het over een 850 T5-R in Cream Yellow hebt). Toen de 850 gefacelift werd naar de V70, kwam daar ook een R-versie van. Ook volgde die versie voor de gloednieuwe V70 die we in 2000 te zien kregen.

Kleurrijk

Het leuke van een Volvo V70 R is het sleepereffect. Oké, je kan zien dat het een iets dikkere versie is dan een huis-tuin-en-keuken V70 met dank aan dikkere bumpers, grotere velgen, een opvallende achterspoiler en dat soort werk. Toch was het nóg leuker om net als de Volvo 850 T5-R een leuke kleur te kiezen. Er waren een aantal goede keuzes, namelijk. Denk aan het welbekende Flash Green, de mintgroene kleur, maar ook bijvoorbeeld Passion Red is een lekker knalkleurtje. Naast een tint die zowel opvallend als mooi is, Sonic Blue. Drie keer raden welke kleur de Volvo V70 R occasion van vandaag is.

Volvo V70 R occasion

Want wat hebben we weer een exemplaar gevonden van een Volvo V70 R die als occasion aangeboden wordt. Dit Sonic Blue exemplaar komt uit 2006 en heeft een verleden in Duitsland en Zwitserland. Degene(n) die er 137.142 km op hebben gezet, hebben er ook goed voor gezorgd. We mogen wel stellen dat de staat, in ieder geval op de foto’s, aardig uitmuntend is. Ook is ‘ie volledig origineel, van de R-bumpers tot de 18 inch Pegasus-velgen.

Naast het feit dat de Volvo V70 R occasion een lekker kleurtje heeft, zijn er ook voldoende opties aangevinkt. Een praktische én snelle auto, dus. Want uiteraard gaat de letter R niet zonder een lekkere dikke R-motor. In het geval van de tweede generatie V70 R gaat het om de welbekende 2.5 liter grote vijfcilinder met 300 pk. Daarmee knal je onder de zeven seconden naar de 100 en kun je door tot 250 km/u. Je krijgt gelijk zin in wintersport.

Kopen!

Nadelen? Zijn er niet. Geintje natuurlijk, want de combinatie perfecte auto (met liefhebbersstatus) in perfecte staat in de perfecte kleur levert een ‘perfecte’ prijs op. In dit geval 28.950 euro. Maar goed, dan heb je ook de stationwagon der stationwagons. Kopen kan op Marktplaats, op de advertentie van de Volvo V70 R occasion.