Dikke middenklasser voor €30.000 – Autoblog advies

Gaat er een wereld voor je open als je ‘premium’ eens even weglaat? We gaan op zoek naar een lekker dikke middenklasser voor 30 mille.

Wat zijn premium auto’s duur! Tot die conclusie kwam Cees-Jan. Hij heeft jarenlang auto’s van de zaak gereden en dan heb je natuurlijk te maken met de bijtelling, maar ook met een leasebedrag. In sommige gevallen is Audi, BMW of Mercedes-Benz goedkoper dan een vergelijkbare niet-premium auto. Mede daardoor heeft hij altijd diverse Duitse dikke sedans gereden.

Maar nu hij geen leaseauto meer heeft, moet hij zelf een auto kopen. Cees-Jan toog meteen naar de BMW-dealer om een 3 Serie te kopen. Een dikke zescilinder, automaat, lekker veel opties met de kop eraf. Maar eenmaal aangekomen bij de garage viel op dat de F30 wel erg krap is. En bijzonder duur, ongeveer 15 mille boven het daadwerkelijke budget. Oh, en vrij kaal want gek genoeg missen er altijd wel een paar opties.

Dus om die combinatie een beetje goed te krijgen, moet Cees-Jan concessies doen. Er zijn een paar dingen heel erg belangrijk: bouwjaar (niet te oud), kilometers (niet te veel), motor (minimaal 180 pk) en uitrusting (ALLES!). Dan maar geen premium badge, zeker niet omdat je stiekem voor de ruimte van een D-segment sedan eigenlijk naar een 5 Serie moet kijken en dat is te gek. Kortom, kunnen wij hem helpen bij wat opties?

De wensen en eisen voor de dikke middenklasser van Cees-Jan kun je hieronder bekijken:

Huidige auto (vorige auto’s) BMW 330e (Volvo V60 D6, Mercedes C-Klasse, Audi A4) Koop / Lease Koop Zakelijk / Privé Vooral zakelijk, maar ook privé Budget Maximaal 30.000 euro Jaarkilometrage Minimaal 30.000 km Brandstofvoorkeur Benzine, diesel is niets meer waard straks Reden aanschaf andere auto Geen auto van de zaak meer Gezinssamenstelling Vriendin en 2 kinderen Voorkeur Talisman viel mij niet tegen, het moet ruim en zeer compleet/luxe zijn. Ook pk’s zijn gewenst No-go Kale, kleine auto’s met zwakke motoren. Of te oude auto’s, niet meer dan 4-5 jaar oud graag.

Is een premium Dikke middenklasser niet mogelijk?

Je kunt overigens wel een nette premium auto binnen het budget vinden, maar dan is er altijd een addertje onder het gras. Duitse auto’s zijn soms vreemd uitgerust. Dus dan heb je wel een panoramadak, maar de kleine navigatie-optie. Ook kunnen opties als leer en lichtmetalen wielen erop zitten, maar dan betreft het kippenleer met 17 inch thuiskomertjes. Je wil het fraaie (optionele) leer en de grote (optionele) wielen.

Renault Talisman 1.8 TCe Initiale Paris (L2M)

€ 29.900

2019

45.000 km

Een van de meest onderschatte auto’s is de Renault Talisman. We doen allemaal moeite om onze ziel en zaligheid in een Kadjar-Tiguan-RAV4 te proppen, maar eigenlijk is de Talisman de betere gezinsauto. En de betere zakelijke auto. De Talisman is vooral een heel erg grote en ruime dikke middenklasser. Zowel voorin, op de achterbank als in de kofferbak. De kofferbak is meer dan 600 liter groot. Ja, 600! En het grappige is, je hebt dus 200 pk, bijna alle mogelijke uitrusting en al die ruimte, terwijl de Talisman net iets meer dan 1.400 kilogram weegt.

De prestaties zijn dik in orde (236 km/u!), terwijl het verbruik acceptabel is. De Initiale Paris is niet alleen een heel erg complete uitrusting, maar ook een heel fraaie. Het kan nog wel even lastig zijn om er eentje te vinden, de iets minder complete ‘Intens’ wordt veel meer aangeboden en is ook zeker niet verkeerd. Maar met zo’n Initiale Paris-uitvoering heb je echt het idee dat je zelf hebt verwend.

Peugeot 508 First Edition 1.6 PureTech 225

€ 29.880

2018

50.000 km

Het is subjectief, maar een 508 is een bloedmooie auto in zijn segment. Herkenbaar, sportief en fraai, met name door de lang aflopende daklijn. Zie het als een Franse Audi A5 Sportback en je zit er echt niet ver vanaf. Deze auto heeft ook niets te maken met zijn voorganger, alsof er eigenlijk nog een generatie tussen hoort te zitten, zo groot is de stap. Paar dingen die opvallen: dit apparaat is snel! De topsnelheid is begrensd op 250 km/u, serieus waar! Het gekke is dat je er ook nog eens vrij zuinig mee kunt rijden, 1 op 14 is echt niet moeilijk.

Ook hier is er een enorme bagageruimte (bijna 500 liter). Dus een stationwagon of crossover is zeker niet direct nodig.Het is ook een vers model die nu nog steeds verkocht wordt. Je rijdt dus zeker niet in een oud model. Dat merk je bijvoorbeeld aan de moderne achttraps automaat van Aisin. Zijn er dan helemaal geen nadelen? Het interieur is op zich dik voor elkaar, maar je moet even wennen aan de zitpositie met het kleine stuurwiel. Echt storend is het na een tijdje niet, maar je vraag je ook niet af waarom andere auto’s het niet hebben.

Ford Mondeo Wagon 2.0 EcoBoost Vignale

€ 28.945

2018

45.000 km

Bij Ford hadden ze ‘Vignale’ als ultiem uithangbord om premium auto’s overbodig te maken. Daar gingen ze best wel ver in en dat is gaaf! Want heeft jouw oude 3 Serie een lederen dashboard? Nope en deze Mondeo wél. De Mondeo is net als een Tony Joe White-album. Hij schreeuwt het niet van de daken, maar stiekem is ‘ie erg goed. De Mondeo voldoet perfect aan de aanvraag. Hier geen strakgetrokken kuikenhuid, maar lappen ‘dik’ leer dat inderdaad ook over het dashboard gedrapeerd is. Qua onderstel biedt de Mondeo een mooie combinatie tussen comfort en sportiviteit, alhoewel de Mondeo niet zo sportief is als zijn voorganger.

Wil je dat wel, moet je even naar een ST-Line kijken. De 2.0 EcoBoost is een fijne motor, maar wij konden helaas alleen de 203 pk-versie vinden. Er is er ook eentje met 240 pk die aanzienlijk vlotter aanvoelt, maar nauwelijks meer verbruikt. Sowieso is het even zoeken naar een Vignale, want ze zijn niet veel verkocht. Je kunt ook enkele hybrides vinden, maar houd er rekening mee dat die aanzienlijk langzamer aanvoelen (omdat ze dat ook zijn). Belangrijker: de bagageruimte is ook kleiner bij die modellen.

Opel Insignia Grand Sport 1.6 Turbo Exclusive (Z18)

€ 29.940

2019

45.000 km

Ja, ook dit dikke apparaat heb je voor minder dan 30.000 euro. We hebben het over een Duitse, dikke middenklasser die door zijn assen zakt van de uitrusting. En kijk wat je krijgt voor dat geld: een minder dan 3 jaar oude auto met nog geen halve ton op de klok. Qua prestaties komt je niets te kort met een 200 pk sterke 1.6 turbo viercilinder. Het is geen racemonster, maar je haalt met gemak 220 en op de tussensprint is ‘ie meer dan voldoende vlot.

Wel een nadeeltje is dat de automaat ietsje ouderwetser is: een zestraps automaat. Pas na de facelift kwam er een negentraps automaat. Je kunt niet alles hebben. Qua uitrusting was de Exclusive de meest complete uitvoering, maar een schuifdak was niet standaard. Er was nog een dikkere 2.0 (met 260 pk), maar die is nauwelijks te vinden in Nederland. Het kan wel zin hebben om eens over de grens te kijken, want in Duitsland vind je ze ook met bijzondere lakken (en zelfs heuse Bitter-versies!).

Kia Optima GT (JF)

€ 27.690

2018

40.000 km

Nu we het toch over Duitsland hebben, ga daar eens op zoek naar een Kia Optima! Nu kan het zijn dat je dat niets zegt, waarschijnlijk omdat ze nergens door hadden dat de auto werd gemaakt. De Optima GT is een toppertje, namelijk. Het was het topmodel van de range destijds. Kia heeft daar zijn best op gedaan. Qua uitrusting heb je alles wat je hartje begeert, want Kia deed bij deze GT namelijk niet echt aan opties. Je kreeg gewoon meteen alles.

Mede door die uitrusting is de ambiance aan boord ook iets beter. Het dashboard is gewoon acceptabel, maar in vergelijking met een Audi A4 is het gat stiekem best groot. Maar de tijden van de Opirus en Magentis liggen echt ver achter ons. De sportstoelen zijn prettig. De motor is zeker niet de meest zuinige in zijn soort, maar daar staat wel wat tegenover: dit apparaat sleurt er heel flink aan. Nadeel: ze zijn weinig verkocht dus je moet even zoeken. Of vragen aan de verkoopdirecteur wanneer hij zijn dikke middenklasser van de zaak gaat verkopen.

Yolo: Cadillac STS-V

€ 22.950

2007

125.000

Aanvankelijk wilden we voor de YOLO een Quattroporte aanbevelen. Simpelweg omdat het leuk is om daar over te schrijven. Maar ja, dan komt je tot de geijkte dooddoeners. Het komt altijd neer op de goddelijke combinatie van matige betrouwbaarheid en flink gepeperde rekeningen. Maar als je het Duitse spul overslaat, is er voldoende te kiezen. Wat te denken van deze Cadillac STS-V? De STS was de topsedan van Cadillac in die tijd. In vergelijking met een S-Klasse was het niet veel, maar de auto was ongeveer even duur als een E-Klasse.

Kijk, dat verandert de zaak. Van de STS was er ook een ‘V-Series’ waarbij de 4.6 motor iets werd verkleind (naar 4.4) en er een grote supercharger op werd geschroefd. Resultaat: 476 pk! Toevallig exact evenveel als de E55 AMG van de W211-generatie. Het grappige is dat de STS-V stiekem best een vermakelijke sedan is, niet alleen met de spectaculaire motor, maar ook vanwege het strakke onderstel. Uiteraard zuipt het als een malle en is het onverkoopbaar, dus je moet ‘m wel oprijden.

