Tweedehands Mercedes heeft hetzelfde batterijprobleem als Tesla

Een probleem wat we eerder zagen bij de batterij van een Tesla teistert nu ook Mercedes. Een tweedehands koper kwam daar op de harde manier achter.

Alles wat met een accu aangedreven wordt heeft eenzelfde probleem dat vooralsnog niet opgelost is. Namelijk dat een lithium-ion batterij zijn maximumcapaciteit verliest. Dat merk je aan iets oudere producten. Oude iPhones bijvoorbeeld, die gaan vaak minder dan één dag mee zonder opladen. Helaas begint dit probleem nu ook tweedehands auto’s te teisteren. Er gaan meerdere verhalen van eerste generatie Tesla Model S’en waar de accu om te janken is.

Batterij vervangen

Bij de eerdergenoemde iPhone is het probleem simpel op te lossen. Vervang de batterij. Kost als je het goed doet een paar rooitjes, maar dan doet je telefoon het weer als nieuw. Op zich is het probleem bij Tesla op die manier ook op te lossen, ware het niet dat het niet gaat om een klein batterijtje maar een aardig accupakket. Dat kost veel geld om te repareren. Bij iets nieuwere Tesla’s heb je daar geen last van. Daar heb je batterijgarantie op. Ook is een reparatie van soms wel 20.000 euro iets minder buitenproportioneel op een auto waar dat niet de helft van de dagwaarde is.

Mercedes

Nog buitenproportioneler is een verhaal uit het Verenigd Koninkrijk. We richten ons op een meneer genaamd Ranjit Singh. De heer Singh kocht een paar jaar geleden een Mercedes E300 BlueTech Hybrid. Dat deed hij om een steentje bij te dragen aan het milieu. Hybride is immers schoon, toch? Dat even geheel terzijde sloeg recent het noodlot toe voor de Mercedes uit 2013. We hadden het er net al over: de hybride batterij van de Mercedes kapte ermee. Die wil je natuurlijk laten vervangen. Dat kon Mercedes prima doen. Voor 15.000 pond(!).

Te duur

Aangezien de heer Singh de auto kocht voor 27.000 pond en hij nu ongeveer 12.850 pond waard is, was dit te gek voor de Mercedes E300 Hybrid. De Mercedes is immers zonder de batterij niet veel zuiniger – waarschijnlijk zelfs minder zuinig – dan een E300. Voor een auto die geen 15 ruggen waard is, gooi je er geen 15 ruggen tegenaan, aldus meneer Singh. Het voelt voor hem alsof er twee opties zijn: die 15.000 pond betalen of de auto op de schroothoop zetten. Dat laatste is natuurlijk van de zotte voor een acht jaar oude Mercedes.

De 63-jarige voelt zich bedrogen. Zijn dochter, werkzaam in de automotive sector, bevestigt dat: “niemand verwacht dat bij een acht jaar oude auto het batterijsysteem volledig eruit knalt. Het voelt als een miskoop waar Mercedes meer aan de batterij had moeten verzekeren. Had mijn vader dit geweten, dan had hij de E300 nooit gekocht.” De reparatie kan ook nergens goedkoper: de auto is langs geweest bij een Mercedes hybride-specialist die zegt vele van dit soort zaken te kennen. Wat Mercedes ervoor biedt is wat het gaat kosten, volgens die specialist.

Hoe het nu verder moet, is niet bekend. De heer Singh hoopt nog op tegemoetkoming van Mercedes. Die zeggen echter dat alles rondom de batterij en diens levensstaat goed gedocumenteerd is en beschikbaar is voor elke koper. (via Leicester Mercury)