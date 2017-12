Woord van het jaar is ‘appongeluk’

Bij de jaarlijkse verkiezing van de Van Dale kreeg het woord de meeste stemmen.

Een twijfelachtige eer voor de automobiel. Jaarlijks houdt de Van Dale een verkiezing voor het ‘Woord van het jaar’, waarbij er gestemd kan worden op nieuw ontstane woorden. Twee jaar geleden was de (eveneens twijfelachtige) eer voor het woord ‘sjoemelsoftware’, gekoppeld aan de Dieselgate-praktijken van Volkswagen.

Dit jaar gaat ‘appongeluk’ dus met de winst aan de haal. In totaal 20% van de 70.000 mensen die een stem uitbrachten kozen dit woord als winnaar. Op de tweede plek eindigde ‘fipronilei’ met 14% en op de derde plek ‘regenboogtaal’. De betekenis van appongeluk wordt door Van Dale als volgt verwoord:

Appongeluk

‘ongeluk waarbij een verkeersdeelnemer betrokken is die tijdens het ongeval aan het appen was’

Het is natuurlijk niet vreemd dat een woord als dit de verkiezing wint. Appen in de auto is een steeds groter probleem en veroorzaakt steeds vaker ongelukken. Er zijn tegenwoordig aanbieders van apps die de telefoon in een zogenaamde auto-modus kunnen brengen. Ook lijkt de overheid zich er actiever mee te gaan bemoeien, er zijn inmiddels mensen die ervoor pleiten appen achter het stuur als misdrijf aan te merken. De basis ligt natuurlijk gewoon bij de bestuurder, want als die gewoon van zijn telefoon afblijft is het probleem opgelost. Maar goed, dat blijkt in de praktijk nog helemaal niet zo eenvoudig.