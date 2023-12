Het is officieel: ALLE Maserati’s zijn veel te duur

We hebben de prijs van de Grecale Folgore binnen het is nu zeker dat alle Maserati’s te duur zijn.

Het is een van de belangrijkste auto’s die Maserati heeft aangekondigd: de Grecale. Dat is een model onder de – eveneens belangrijke – Levante. De Grecale is een moderne crossover die het moet gaan opnemen tegen de Duitse, Britse en Zweedse concurrenten.

De Grecale komt er in diverse motoriseringen. Een 2.0 viercilinder of een dikke V6 als je de Trofeo kiest. Een andere belangrijke variant is de elektrische variant, de Folgore. Die naam gebruikt Maserati ook voor de elektrische Maserati GranTurismo. Dus als je Folgore ziet staan, weet je dat het een elektrische Maser is.

Prijs Maserati Grecale Folgore

We konden je al verklappen wat de Grecale gaat kosten (best een hoop). We wisten alleen nog niet wat de elektrische versie ging doen. Tot nu althans, want we hebben de prijs van de Maserati Grecale Folgore voor je! Dat weten we dankzij een man in zeer stijlvolle regenjas.

Dit is standaard.

De prijs is van de Maserati Grecale Folgore is … 124.739 euro. Standaard ziet de Folgore eruit zoals het getoonde model in de galerij boven. Uiteraard kun je de prijs een beetje opvijzelen als je wat opties gaat aanvinken in de Grecale-configurator.

Wij kwamen op een prijs uit van 158.609 euro en dat is inclusief de bijzondere Fuoriserie-lak (Blu Atmosfera, kost al 16 mille), die 21 Lampo-velgen, rode remklauwen en een rood interieur. Dan ziet de auto eruit zoals de galerij onder:

Dit is full options

De Grecale Folgore heeft een 105 kWh-batterij en twee elektromotoren die gezamenlijk goed zijn voor 500 pk en 800 Nm. Daarmee kun je van 0-100 km/u accelereren in 4,1 seconden. De topsnelheid is ‘meer dan 200 km/u’.

Concurrentie

Uiteraard vergelijken we de prijs van de Maserati Grecale Folgore ook eventjes met die van de concurrentie. Daarbij valt op dat het heel lastig te bepalen is, wat nu de concurrenten zijn. Qua maatvoering is de BMW iX3 een concurrent, maar die is veel trager en heeft een kleinere accu. De Grecale Folgore is een soort medium-premium-crossover-ev-met-veel-power. Dus in dat opzicht lijkt de Audi SQ8 e-tron de meest directe concurrent te zijn.

Die is qua basis wat ouder, maar dan heb je wel een feilloos afgewerkte auto. Wat vooral opvalt is dat je veel grotere en eveneens moderne EV-SUV’s kunt krijgen. De Lotus Eletre is in vergelijking een topaanbieding, evenals de technisch niet wezenlijk andere Volvo EX90. Man, zelfs een model X Plaid met meer dan 1.000 pk is goedkoper.

Kortom, het is nu officieel: alle Maserati’s zijn gewoon (veel) te duur. Uiteraard willen we de auto onderwerpen aan een uitgebreide rijtest, maar 125 mille lijkt ons veel voor een auto die gevoelsmatig dus eigenlijk niet meer dan 90-100 mille zou mogen kosten.