Audi R8 Final Edition is het begin van het einde

Of eigenlijk beter gezegd: het einde van het einde. De Audi R8 Final Edition mag er alsnog zijn, overigens!

Je weet dat het einde van de levensloop van een model met rasse schreden dichterbij komt als er Final Editions worden aangekondigd. Toevallig zagen we het onlangs met de Audi TT gebeuren. Voor bepaalde markten kwam er als een soorten jaren ’80 gitaarsolo nog één hoogtepunt uit om vervolgens nooit meer terug te keren.

Nu is het tijd voor de Audi R8 Coupé Japan Final Edition, zoals de auto officieel heet. Het is een van de laatste exemplaren die Audi bouwt alvorens ze de stekker uit het R8-project trekken. Na 17 jaar is het dan eindelijk tijd, helaas.

Japanse vlag

De kleurencombinatie is een hoedtik naar de Japanse vlag: Ibiswit met rode remklauwen! Nu is het niet hetzelfde Ibiswit als onze Audi A6 duurtester uit de Autoblog Garage (die was ook Ibisiwit), maar dit is dan een matte variant.

De wielen zijn 20 inch gesmede aluminium items – de 5-spaak Evo velgen om precies te zijn – afgewerkt in mat brons. Deze kleurencombinatie van wit, rood en goud is volgens Audi Japan typerend voor eh, Japan. Dat komt op zich goed uit, daar deze auto daar alleen verkocht zal worden.

De motor is uiteraard een natuurlijk ademende 5.2 liter grote V10, in dit geval goed voor 620 pk en 580 Nm. De transmissie is de zeventraps DCT automaat met dubbele koppeling. In dit geval geniet de R8 Coupé Japan Final Edition van Audi’s befaamde quattro-vierwielaandrijvingssysteem. Daardoor sprint je in 3,1 seconden naar de 100 km/u en de jongens van de Midnight Club kun je partij bieden met een topsnelheid van 335 km/u. Magnetic Ride is standaard.

Aantal exemplaren Audi R8 Coupé Japan Final Edition

In het interieur zijn er ook enkele verwijzigingen dat je in een bijzondere auto zit. Qua kleuren is het een combinatie van zwart met Albastwit (wangen van de sportkuipen, deurbekleding, stiksels). De stoelen zijn bekleed in nappaleder, de stijlen en hemelbekleding in alcantara. Er is nu ook een extra knop om het geluid van de motor te regelen. Tenslotte kun je in de dorpellijsten ‘Japan Final Edition’ lezen, zodat je weet dat dit iets heel bijzonders is.

Audi Japan heeft 8 exemplaren van de Final Final Edition. Daarna is het over en uit. Niet alleen voor de deze special edition, maar voor de supercar van Audi in het algemeen. Een directe opvolger komt er niet en al helemaal niet met zo’n schitterende atmosferische 5.2 liter V10.