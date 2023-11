VW Taigun GT Edge Trail Edition is lekker ruige Wolfsburger

Zolang het niet maar niet een Wolfsburger is van rundvlees, want dan lust de klandizie deze VW Taigun GT Edge Trail Edition niet meer.

Kennen jullie de Volkswagen Golf Country nog? Dat was een extra stoere Golf die hoog op de poten stond en voorzien was van Syncro-vierwielaandrijving. De auto was zijn tijd een beetje ver vooruit, want destijds waren offroaders gebaseerd op normale auto’s niet zo heel erg populair. Tegenwoordig zijn de crossovers niet aan te slepen en is het ook niet zo vreemd dat Volkswagen er een hele hoop heeft. Alleen in Nederland hebben we al de T-Cross, Taigo, T-Roc, Tiguan, ID.4, ID.5, Tiguan Allspace en natuurlijk de Touareg.

Op de Touareg na hebben ze allemaal hetzelfde ‘probleem’. Het zijn echte asfalt-tijgers. Het leuke aan een crossover is dat je juist een beetje kunt flexen met wat offroad-skills. En dat is precies waar deze VW Taigun GT Edge Trail Edition om de hoek komt kijken. Die gaat een beetje de ‘Outback‘, ‘Allroad’ en ‘Cross country’ modellen van Subaru, Audi en Volvo achterna. Maar dan goedkoper.

Up-platform

Van een afstandje lijkt de Taigun een beetje op onze T-Cross. Sterker nog, aanvankelijk was het de bedoeling dat de Taigun bij ons de T-Cross zou worden. Dat ging uiteindelijk niet door vanwege de strengere eisen van de Europese consument. Het belangrijkste verschil: de T-Cross staat op een Polo-platform, de Taigun op dat van een Up.

De Taigun is dat ietsje doelmatiger. In het geval van de VW Taigun GT Edge Trail Edition is dat helemaal zo. De auto -speciaal bedoeld voor de Indiase markt – is voorzien van stoerdere zwarte bumpers, uiteraard. Ook zijn er stickers aangebracht, goed voor extra pk’s en natuurlijk wat streetcred.

Daarnaast zijn er ook zwarte wielen, dakrails met dakdragers en ‘TRAIL’-badges. Je kunt kiezen uit drie kleuren: wit (Candy White), zilver (Reflex Silver) en grijs (Carbon Steel Grey).

Prijs VW Taigun GT Edge Trail Edition

Het stoere exterieur wort bijgestaan door een eveneens stoer interieur. Denk aan kunstlederen interieur met TRAIL-in de rugleuning gestanst. En wat dacht je van de RVS-pedalen? Ook stoer! Kortom, de VW Taigun GT Edge Trail heeft het allemaal. Of nou ja, allemaal: een ding mist ‘ie: vierwielaandrijving. Ondanks dat de auto eruit ziet alsof ‘ie klaar is om de Dakar-rally te rijden, heeft de auto alleen voorwielaandrijving.

Onder de kap huist een 1.5 viercilinder lijnmotor met directe injectie en een turbocompressor (de 1.5 TSI dus). Deze is goed voor 150 pk en 250 Nm. Schakelen doe je opmerkelijk genoeg handmatig met een zesbak. Cool!

Natuurlijk valt en staat alles met de prijs van het vehikel en potjandorie, deze stoere Volkswagen is scherp geprijsd. Voor omgerekend 18.353 euro staat de VW Taigun GT Edge Trail Edition voor je deur. Althans, als je in New Delhi woont, want hier ‘ie ie niet leverbaar. Ter vergelijk, een T-Cross met 1.0 TSI motor is er in Nederland vanaf 30.540 euro.