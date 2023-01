Vandervell S is een elektrische hot hatch!

En een dikke sjaak, dat is wat de Vandervell S is.

SUV’s, crossovers. Gaap, gaap en gaap. Het autolandschap is er voor de autoliefhebber de afgelopen jaren niet lekkerder op geworden. Met name de hot hatch is een categorie die met uitsterven bedreigd wordt. Gelukkig zijn er nog bedrijven die er wel in geloven. Het Duitse Vanwall bijvoorbeeld, met de Vandervell S en S Plus.

Het is de nieuwste belofte van deze startup. Eind dit jaar moet het model daadwerkelijk gelanceerd worden. Waar je naar kijkt is een elektrische hot hatch. Er zijn twee varianten aangekondigd.

De Vandervell S is uitgerust met vierwielaandrijving en 320 pk systeemvermogen. De gecommuniceerde actieradius is 450 kilometer voor deze elektrische auto. De EV accelereert in 4,9 seconden naar 100 km/u. Niet zo snel als een Tesla, maar vlot genoeg voor een hete hatchback. Wil het sneller dan moet je gaan voor de Vandervell S Plus. Deze is met 580 pk een stuk krachtiger en sprint dan ook in 3,4 seconden naar de honderd. Je levert wel wat in op actieradius, deze is met 420 kilometer een stukje minder.

Ik ga je nu uit een droom helpen. De Vandervell S is helaas niet een vervanger van een Volkswagen Golf R of een Ford Focus RS. Als je naar het prijskaartje kijkt tenminste. De Duitse startup rekent een forse vanafprijs van 128.000 euro. Daarmee is de elektrische auto niet voor iedereen weggelegd. Een hoge prijs, waar je een stukje exclusiviteit voor terug krijgt. Vanwall maakt slechts 500 exemplaren van de Vandervell