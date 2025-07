De Camel Trophy is terug- maar dan gezond

Je kent het nog wel: de door modder ploeterende Defenders. Dat was gave TV en het is weer terug.

En duh natuurlijk mag er geen sigarettenmerk meer aan gekoppeld worden, autosportsponsoring nu nog voorbehouden aan de minimaal net zo ongezonde energydrinks.

Defender Trophy

In een Defender de meest onbegaanbare, afgelegen stukken van de wereld bedwingen. Het zegt iets over mijn leeftijd, maar ik kan me de epische TV-beelden met de classic Defender nog wel herinneren. Tot aan de assen in de modder, modder op het dak en doorweekte deelnemers. Het was cool om te zien.

Het is expeditie Robinson meets Big Brother meets Topgear. En ja jij zou dus kunnen deelnemen. Defender zoekt mensen iets hebben met dit oorspronkelijke Britse avonturenmerk en die willen meedoen aan de allereerste Defender Trophy. Je moet zijn ouder dan 23 jaar, 50 meter kunnen zwemmen, een rijbewijs en Engels kunnen spreken.

Inschrijven kan tot 31 december 2025. Inschrijven kan via deze link. Tijdens lokale selecties werkt Defender toe naar een hopelijk epische finale in Afrika.

Tijdens elke etappe doorlopen de teams een mix van Driving Challenges, Ingenuity Challenges en Physical Challenges:

Driving Challenges – Uitdagende proeven waarin rijvaardigheid en navigatie centraal staan, terwijl de teams zich een weg banen over ruig terrein, steile hellingen en verborgen afdalingen.

– Uitdagende proeven waarin rijvaardigheid en navigatie centraal staan, terwijl de teams zich een weg banen over ruig terrein, steile hellingen en verborgen afdalingen. Ingenuity Challenges – Succes draait hier om vindingrijkheid: teams moeten snel schakelen, slim samenwerken en het hoofd koel houden.

– Succes draait hier om vindingrijkheid: teams moeten snel schakelen, slim samenwerken en het hoofd koel houden. Physical Challenges – Indrukwekkende beproevingen van fysieke kracht, coördinatie en teamwerk, waarbij teams onder meer kloven oversteken en rivieren doorkruisen.

De robuuste en capabele Trophy Edition wordt leverbaar in twee door Defender’s erfgoed geïnspireerde lakkleuren, Deep Sandglow Yellow en Keswick Green, die avontuur voor een nieuwe generatie symboliseren.

Defender 110 Trophy Edition

Geen tijd of geen zwemdiploma, wees gerust, daar hebben we een oplossing voor. Koop gewoon je eigen Defender 110 Trophy Edition.

De nieuwe Trophy Edition is exclusief leverbaar in Deep Sandglow Yellow of Keswick Green en is voorzien van een contrasterende afwerking in Gloss Black op de motorkap, onderzijde van de flanken, remklauwen en de sleepogen achter. Deep Sandglow Yellow is een moderne interpretatie van een kleur die onlosmakelijk verbonden is met Defenders die werden ingezet tijdens internationale Camel Trophy.

Defender 110 Trophy Edition heeft nieuwe 20 inch lichtmetalen velgen in Gloss Black met All-Terrain banden, een donker getinte beschermplaat op de achterbumper, wielkastbeschermers in Gloss Black en een bodembescherming vóór in Black.

Trophy-transfers op de motorkap en C-stijlen plus een Trophy-badge op de achterzijde onderscheiden het exterieur van deze speciale editie. In het interieur versterken Trophy-dorpellijsten met verlichting de exclusiviteit, terwijl stoelbekleding in Ebony Windsor leder robuuste luxe biedt. De zichtbare Cross Car Beam van het dashboard is uitgevoerd in dezelfde unieke kleur als het exterieur en is voorzien van unieke eindkappen met lasergeëtst Trophy-embleem.

De nieuwe Defender 110 Trophy Edition is per direct te bestellen vanaf € 114.555

Of bespaar € 114.555 en schrijf je in voor de Defender Trophy. Dat kost niets.