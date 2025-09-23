Deze winterbanden moet je niet kopen!

Al aan het shoppen voor winterbanden? Deze moet je in elk geval niet hebben.

We zitten nog in september, maar voor je het doorhebt is de herfst aangebroken. En dan de winter. Met de milde winters in ons land zijn winterbanden eigenlijk overbodige luxe op een huis, tuin en keukenauto. Pas bij serieus vermogen of als je naar het buitenland gaat zijn er toepassingen te bedenken dat winterbanden wel degelijk essentieel zijn.

De ANWB heeft voor de winterbandentest 2025 gekeken naar een hele reeks winterrubber. De conclusie? Goedkoop is duurkoop. Maar die kon ik je ook wel geven zonder test. Besparen op banden is gewoon dom. Of het nu gaat om zomerbanden, winterbanden of allseasons. Het is je enige contact met de weg en bespaar dus niet alleen op banden, maar ook niet op onderhoud van je huidige set. Het wettelijke minimum profiel stelt eigenlijk al geen reet voor. Gewoon op tijd vervangen, ook als je banden op leeftijd raken.

Van de 31 geteste banden in de maat 225/40 R18V (o.a. maten van de Audi A3, BMW 1- en 3-serie, Mercedes A-klasse, VW Golf) scoren 10 banden zeer slecht. Nog een aantal worden als slecht of onvoldoende omschreven. Dat is nogal wat. Weet je meteen welke je mag overslaan bij het shoppen. De volgende 15 banden hoef je dus niet te overwegen als winterband, als je de test mag geloven.

Point S Winter S

Firestone Winterhawk 4

Maxxiss Premitra Snow WP6

Apollo Aspire XP Winter

Radar Dimax Winter

Nankang Winter Activa 4

Landsail Winter Lander

Petlas SnowMaster 2 Sport

Imperial Snowdragon UHP

Tomket Snowroad Pro 3

Star Performer Stratos UHP

Goodride SW 608

Evergreen EW66

CST Medallion Winter WCP 1

Syron Everest 2

Hoewel dit allemaal budgetmerken zijn, zitten er ook bekende namen als Nankang en Landsail tussen. Een merk als Nankang heeft ook goed scorende performance banden in huis, dus staar je niet blind op een merk omdat toevallig een andere band goed scoort.

Deze winterbanden zijn wél goed

Is er ook nog positief nieuws? Jazeker. Uit de ANWB winterbandentest 2025 werd geconcludeerd dat Continental de stilste band heeft, gevolgd door Vredestein. Voor minimale slijtage moet je bij de merken Goodyear (76.500 km), Hankook (72.400 km) en Michelin (67.000 km) zijn. Voor optimale prestaties op sneeuw en ijs kwamen de merken Kleber, Ceat of Michelin positief naar voren. Vier banden die zeer goed uit de test kwamen zijn de Goodyear UltraGrip Performance 3:, Michelin Pilot Alpin 5, Hankook i*cept evo3 W330 en de Continental WinterContact TS 870 P.

