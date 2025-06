Wie durft deze gare Audi R8 te kopen bij Domeinen?

Altijd al een R8 willen hebben? Grijp je kans!

In de categorie supercars is de Audi R8 een van de meest bereikbare modellen. Prijzen van een eerste generatie R8 beginnen bij zo’n 40 mille. Dat is niet niks, maar voor supercar-begrippen is het weinig. En nu kun je potentieel voor nog minder geld een exemplaar op de kop tikken. Waar anders dan bij Domeinen?

Het gaat hier om de goedkoopste versie van de R8: de eerste generatie met de 4.2 V8. Daar is helemaal niks mis mee. Behalve misschien de R-Tronic automaat, wat nog een gerobotiseerde handbak is. Pas na de facelift kreeg de R8 de S-Tronic, met dubbele koppeling. Maar alsnog is dit gewoon een hele gave bak. De auto bedoelen we dan, niet de versnellingsbak.

De vraag is alleen wat de staat is van dit specifieke exemplaar. In theorie kan de overheid ook gewoon een auto in beslag nemen die in nieuwstaat verkeert, maar de praktijk is vaak anders. In dit geval is het al vrij snel duidelijk dat het niet de mooiste R8 van Nederland is. De voorklep gaat niet meer fatsoenlijk dicht, er is rondom lakschade zichtbaar en de linkerzijruit is kapot.

De witte kleur is wel origineel, mocht je benieuwd zijn. De auto is geleverd in Ibisweiss. Alleen het dak is achteraf zwart gemaakt, want dit was voor zover wij weten geen fabrieksoptie. En terecht.

De auto dateert uit 2008 en is in 2017 naar Nederland gehaald. Normaalgesproken krijg je dan ‘Geen oordeel’ op het NAP-rapport, maar nu luidt het oordeel ‘Onlogisch’. Ergens klopt er dus iets niet aan de kilometerstanden. Volgens de teller heeft de auto 144.568 kilometer gelopen (ook al niet weinig), maar waarschijnlijk zijn dat er dus meer.

Je zult in ieder geval niet de hoofdprijs hoeven te betalen voor deze R8, zoveel is duidelijk. Als je het aandurft kun je een bod uitbrengen bij Domeinen.