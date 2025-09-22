Klinkt mooi toch?

Zoals Johan Cruijff ooit zei; ieder voordeel heb ze nadeel. Oftewel, als je iets leuks wil doen, gaat dat altijd ten koste van iets. Je wil een voorbeeld? Oké. Je gaat een avondje veel bier drinken. Leuk, maar de kater de dag erna is niet zo fijn. Nog één? Nou, je besluit lekker niet te gaan sporten en lekker op de bank te blijven liggen. Alleen heeft dat het nadeel dat je een vadsig monster wordt.

Of keihard rijden. Da’s ook hartstikke leuk, maar het nadeel is dat een auto waarmee dat kan meestal onbetaalbaar is. Of dat je andere gevolgen moet zien te overkomen. Maar een onbetaalbare snelle auto is nu niet meer aan de orde en dat komt door de Opel Mokka GSe. Die is namelijk te krijgen voor €43.999. Dat valt reuze mee, vooral als je de specs ziet.

Keihard rijden zonder failliet te gaan. Dat kan!

Want de Opel Mokka GSe heeft 280 pk. Daarmee gaat hij in 5,9 seconden naar de 100 en het feest stopt pas als je dat cijfer verdubbeld hebt. Inderdaad, 200 dus. Het vermogen wordt gevoed door een 54 kWh accu, waarmee je 280 kilometer ver komt. En dat valt wel een beetje tegen, want het gaat om een WLTP-afstand.

In de Opel Mokka GSe kun je als je wil dus keihard rijden en dat kost maar 7000 euro meer dan een gewone Mokka. Ook is hij veel goedkoper dan de Abarth 600e Turismo, het extra heet aangeklede broertje van Fiat, die dus Abarth heet. Die heeft nog eens minder vermogen ook, 240 pk. Als je meer wil, moet je bijbetalen.

Kortom, ieder voordeel heb nog steeds z’n nadeel, alleen kun je nu wel keihard rijden zonder meteen aan de bedelstaf te moeten.

Ook best fijn.