BREEK: Mercedes A-klasse krijgt een betaalbare opvolger!

Mercedes werkt aan een nieuwe instapper!

Het verlangen van consumenten naar crossovers en SUV’s heeft al verschillende iconen de kop gekost. Denk maar aan de Fiesta en Focus. Ook Mercedes plant een vertrek van haar instapper, de A-klasse, in 2028. De nieuwe goedkoopste Mercedes zou de CLA worden. Tot nu!

Mercedes-verkoopdirecteur Mathias Geisen bevestigt aan Automobilwoche dat er een nieuwe instap-Benz in de Mercedes-schappen komt te liggen. En daar mag je de lokale Mercedes-dealer voor bedanken. De handelaren spraken hun zorgen uit naar Mercedes. Door te stoppen met de hatchback zou er een aanzienlijk verlies in (potentiële) klanten plaatsvinden. Hiermee doelen de dealers vooral op jonge automobilisten met een kleinere portemonnee dan iemand die een GLC komt ophalen.

Hoe komt de nieuwe instap-Merc eruit te zien?

Volgens Geisen zal Mercedes “op de lange termijn een instapmodel in de wereld van Mercedes-Benz aanbieden “. Verder wil Geisen niet uitweiden over de volgende goedkoopste Mercedes. De eerste geruchten hebben het over een goedkopere versie van een bestaande SUV. Een uitgeklede GLA of GLB dus. Precies die strategie past Tesla tegenwoordig ook toe.

Kijkend naar de verkoopcijfers zou ik niet willen uitsluiten dat Mercedes een nieuwe hatchback bouwt. Er zijn steeds meer merken die vasthouden aan de B-segmenter of er eentje op de markt brengen. Daarnaast is de A-klasse een groot succes. In 1997 kwam de eerste generatie. Inmiddels zitten we in de vierde lijn met de W177. Sinds de productiestart zijn er wereldwijd meer dan drie miljoen van verkocht. En die verkocht Mercedes niet alleen in de jaren ’00. Ruim 500.000 stuks vlogen er in 2024 over de toonbank.

Oftewel: Mercedes, bouw gewoon lekker een nieuwe A met CLA-styling en een bijbehorende A45!

Via Automobilwoche