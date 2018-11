Volkswagen I.D R kan bewustzijn doen verliezen

Waar ligt de grens?

De opmars van elektrische auto is gaande en zo ook elektrische sportauto’s. Dankzij de elektropower is de ervaring heel anders. Waar een traditionele supercar of sportauto vooral voor genot wat hoger in de toeren zorgen, geeft een EV je een enorme zet in de rug vanaf stilstand. Het is een soort Launch Control super-de-luxe.

Dit brengt ook nadelen met zich mee. Want de vraag is waar de grens ligt. Een sprint naar de honderd in 2,3 tellen is voor ons brein nog wel te behappen, maar De G-krachten die vrijkomen tijdens serieus bochtenwerk is een ander verhaal. Ollie Marriage van Top Gear laat weten dat de Volkswagen I.D R zo snel is, dat de elektrische racer je bewustzijn kan verliezen. Marriage kreeg de kans om achter het stuur plaats te nemen van de brute Volkswagen.

Door de I.D R op de limiet te rijden kan een G-LOC gebeuren, beter bekend als een blackout. Dankzij de 680 pk en 650 Nm koppel op alle vier de wielen, een gewicht van 1.100 kg en een aerodynamica waar je U tegen zegt, vliegen de G-krachten alle kanten op. Marriage kreeg te maken met een korte G-LOC toen hij de I.D R door een lange bocht smeet en vervolgens weer op een recht stuk kwam, aldus testcoureur Dieter Depping.

Net als dat een piloot van de luchtmacht moet leren omgaan met G-krachten, is de I.D R ook een auto ‘waar je aan gaat wennen’. Met de unieke aandrijflijn is het moeilijk om de Volkswagen te vergelijken met een andere gewone auto.