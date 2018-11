Voor bijna 200K is deze aluminium kist van jou

Kun je lekker met je Macan naar de Alpen.

Van oorsprong behoort kamperen de goedkopere optie te zijn, als we spreken over op vakantie gaan. Doe je het niet met een eenvoudige tent, dan kun je met een financiële boost het niveau van gemak en comfort opkrikken door een caravan of camper aan te schaffen. Echter kun je tegenwoordig ook daar honderdduizenden euro’s stukslaan op bepaalde modellen. De Road Chief 26 van Bowlus is hiervan een goed voorbeeld.

De bijna 8 meter lange caravan is meer dan een halve meter gegroeid ten opzichte van het origineel. Die extra lengte maakt hem er uiteraard niet lichter op. Voortaan weegt hij minstens 1.500 kg, maar met alle vloeistoffen en interieurdelen erbij komt het gewicht zelfs uit op 1.814 kg. Gelukkig hoef je niet bang te zijn voor een tekort aan hoofdruimte, want met een interieurhoogte van 1,90 meter past ook de gemiddelde Nederlander er relatief gemakkelijk in.

Over de binnenruimte gesproken, dankzij zijn forse lengte biedt deze Bowlus – niet te verwarren met de Zeeuwse delicatesse – plaats aan vier personen. Natuurlijk kun je altijd meer mensen meenemen, maar houden we het aantal slaapplaatsen aan, dan zit de caravan vol bij een kwartet. De vier reizigers hebben voldoende voorzieningen om een fijne reis te beleven. Afgezien van de vier afzondelijke bedden, heeft de Road Chief 26 een badkamer waarin douche en toilet zijn opgesplitst, evenals een ‘woonkamer’ met twee ‘loungeruimtes’. Tevens is alle noodzakelijke keukenapparatuur aanwezig en heeft de caravan een 4 kWh batterijpakket en een mobiele router met 3G/4G internetmodem. Dit alles bij elkaar kost je 185.000 dollar, of een koele 161.000 euro. Let wel: dit is de instapprijs.