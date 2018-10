Deze Airstream combineert glamping en retro

Onthoud voor de volgende US Road Trip.

Als je een beetje thuis bent in de kampeerwereld, is de term ‘glamping’ je waarschijnlijk niet ontgaan. Het lijkt een recente ontwikkeling te zijn, dat alles wat ook maar deels draagbaar is, mee kan op vakantie. In plaats van in de rij staan bij de receptie voor het ophalen van je ingevroren koelelementen, heb je een kleine koelkast. Al je devices hebben een eigen stopcontact en ook 4G-internet is niet meer extra duur in het buitenland, dus ook dat hoef je niet meer te beperken. Er gaan zelfs verhalen rond dat mensen naar de toilethokken gaan met dubbellaags toiletpapier!

Kortom: kamperen wordt steeds meer al je bezittingen in een klein(er) ‘huisje‘ stoppen. Wij Nederlanders zijn er gek op. Maar wij moeten alles nog in relatief kleine caravans stoppen. In de VS doen ze het heel anders. Hun campers zijn groter. Men beweert dat dat komt omdat de wegen aldaar ook groter zijn, maar dat is de oude redenatie. Wat ook klassiek en Amerikaans is: de Airstream.



@dutchneon bewijst dat zo’n Airstream hier prima past.

Letterlijk klassiek, want de Airstream is een ontwerp uit de jaren ’30. Het is tevens zo’n icoon wat niet kapot te krijgen is, want je kunt ze nog steeds nieuw kopen. In plaats van het bekende witte plaatwerk op ‘onze’ caravans, is de Airstream te herkennen aan zijn ronde, aluminium koetswerk. Ze zijn krankzinnig groot, maar wel stijlvol.

Mocht je zo’n Airstream nou helemaal het einde vinden, maar geen zin hebben om op de rechterbaan te hangen met een dikke last op je trekhaak, dan kun je terecht in Californië. AutoCamp heeft op drie perfecte locaties een ‘Airstream-kamp’ gemaakt. De caravans in kwestie zijn ingericht met het glamping in het achterhoofd. De 150.000 dollar kostende Airstreams zijn luxueuzer dan ooit tevoren: een tweepersoons bed (Queen Size, zoals de Amerikanen het noemen), een flatscreen tv, een volledige badkamer met douchecabine en een volledige keuken.

Overnachten in Kamp Airstream kost naar schatting zo’n 130 tot 300 dollar per nacht. Klinkt vrij duur, maar dan heb je ook wel het toppunt van glamping te pakken. Bovendien is dat wat je op vier- of vijfsterrencampings in Europa ook betaalt, op voorwaarde dat je je eigen caravan meeneemt. Koopje!