Toyota RAV4 (XA50) 2019-2025 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Toyota RAV4 (XA50) 2019-2025.

Vandaag in ons occasion aankoopadvies de vijfde generatie van de Toyota RAV4. De zesde generatie is net aangekondigd voor 2026, dus een mooi moment voor een aankoopadvies van de huidige generatie. De Toyota RAV4 is meerdere jaren de best verkochte auto ter wereld geweest en in 2020 tikte alle verkochte exemplaren de 10 miljoen wereldwijd aan.

Het begon ooit allemaal in 1994 met de Toyota Fun Cruiser. Een kek terreinautootje dat er als drie en als vijfdeurs was en altijd vierwielaandrijving had. Hij heette bij ons Fun Cruiser om hem te linken aan de succesvolle Land Cruiser. Vanaf de tweede generatie heette hij bij ons gewoon RAV4.

Vanaf de facelift van de vierde generatie in 2016 is de auto er als hybride en diesels waren toen wel een beetje klaar. Toen in 2019 de huidige vijfde generatie het levenslicht zag, was er nogal een groot verschil met de uitgaande RAV4. Het design was nogal uitgesproken met brede, platte koplampen en een enorme gapende muil.

Qua motoren heeft Toyota inmiddels modelbreed alle diesels in de ban gedaan. Met uitzondering van de Land Cruiser, de Hilux en de bestellers die het merk inkoopt bij Stellantis. Hij is er alleen als 175 pk sterke 2.0 VVT-IE benzine, als 218 of 222 pk 2.5 Hybrid en inmiddels ook als 306 pk sterke plug-in Hybride, die tevens een 2.5 liter benzinemotor onder de kap heeft. Die laatste kun je ook terugvinden in het aanbod onder de naam Suzuki A-Cross. Overigens vind je die al met bouwjaar 2020, waar de RAV4 plug-in pas in juni 2021 bij de Toyota dealer stond.

Uitvoeringen zijn bij Toyota altijd redelijk compleet. Wat betreft veiligheidssystemen is eigenlijk alles wat je hartje begeert standaard. Inclusief adaptieve cruise control en er zit altijd een scherm in.

In 2022 heeft de Toyota RAV4 nog een update gehad. De auto kreeg toen onder andere een digitaal instrumentarium en een nieuw multimediasyteem met een 10,5 inch display. De auto heeft nu ook een “hey Toyota” assistent.

Ook op het gebied van veiligheid werden er zaken verbeterd. Zo kreeg het Pre-collision System kruispuntondersteuning en kan de auto tegenwoordig op de rijbaan stappende voetgangers ontwijken. De RAV4 Plug-in Hybrid kan ook reageren op fietsers en geparkeerde auto’s.

Op elke Toyota RAV4 zit tien jaar garantie, mits de auto in onderhoud is bij de Toyota dealer én minder dan 200 duizend kilometer gereden heeft. Elke nieuwe Toyota heeft standaard tien jaar garantie en als de Toyota RAV4 occasion van jouw keus bij aflevering toentertijd nog 3 of 5 jaar garantie had kom je toch voor die tien jaar in aanmerking. Na een beurt bij Toyota komt er dan een jaar garantie bij tot de auto tien jaar oud is of over de 200 duizend kilometer gaat. Zelf heeft het merk dus bakken vertrouwen in het eigen product.

Aangezien er flinke aantallen van de Toyota RAV4 zijn verkocht wereldwijd is er online best het één en ander te vinden. We doken in de ervaringen van de berijders en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Toyota RAV4 (XA50) 2019-2025 wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Toyota RAV4 (XA50) 2019-2025 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Toyota RAV4 (XA50) 2019-2025 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Allereerst even iets algemeens. De Toyota RAV4 is een populaire auto, niet alleen bij kopers, maar ook bij het dievengilde. De auto staat al jaren bovenaan de lijstjes gejatte auto’s in ons land. Doe dus iets aan extra diefstalbeveiliging. Koop alleen een RAV4 als hij een extra alarmsysteem heeft of een fysieke beveiliging als een Bearlock of iets dergelijks.

Zit zo’n extra beveiliging er niet op dan is ons advies om het alsnog in te laten bouwen. Oh en leg je sleutel niet op het kastje naast de voordeur want met een laptop wordt het signaal makkelijk opgepikt en je auto met het keyless entry systeem makkelijk ontgrendelt. Kortom een extra beveiliging is een moetje.

Nou de carrosserie dan. Een markante SUV. Hij is er ook als RAV4 Van. Een grijs kenteken variant of busje zo je wilt. De vorige generatie was er ook als Van, maar niet in de hybride uitvoering. Dat lukte niet om hem zo aan te passen dat het fiscale blok erin paste met de hybride batterij en het hele hybride systeem. Deze generatie wel en daarmee had Toyota een kleine primeur, namelijk de eerste hybride besteller. Voor wat het waard is.

Wat betreft het interieur, je hebt ruimte te over. Ook in de kofferbak. Je past er prima met een groot gezin in en dan kun je ook gewoon nog je spullen meenemen. De stoelen zouden voor echt lange Nederlanders wel wat langere zittingen kunnen gebruiken. De instap is wel lekker hoog en gaat makkelijk. Maar zoals we altijd zeggen, probeer dit gewoon uit bij de Toyota RAV4 occasion die je op het oog hebt. De stoelen en instelmogelijkheden verschillen nogal eens per uitvoering. Het kan dus lonen om proef te zitten in meerdere uitvoeringen.

Zit er een schuif-kanteldak in de auto, ben dan tijdens de testrit gespitst op bijgeluiden. Hier komen nog wel eens rammeltjes en kraakjes voor. Ook rammeltjes in het dashboard worden nog wel eens gemeld.

Onderstel

Een Toyota RAV4 is een allemansvriend. De auto is comfortabel afgeveerd en straalt vooral rust uit in zijn rijgedrag. Wil je stijvere vering en stuggere schokdemperinstellingen? Zoek dan een RAV4 GR Sport. Die heeft een andere afstelling van het onderstel en geeft naast de sportievere Gazoo Racing looks ook daadwerkelijk een andere rijervaring.

Weinig opmerkingen over het onderstel, al komen we online een melding tegen van een krakende veerpoot, maar dat lijkt toch allemaal erg zeldzaam. Gewoon goed opletten bij het proefrijden op eventuele rare bijgeluiden.

Bij vroege exemplaren uit 2019 kan het voorkomen dat er scheurtjes zitten in de voorste draagarmen. Hier is een terugroepactie voor geweest, dus de kans is klein dat het probleem zich voordoet in de Toyota RAV4 occasion die je op het oog hebt. Maar vul gewoon even je kenteken in op de site van de RDW en je weet of er voor de auto nog terugroepacties open staan. Altijd een bruikbare tip.

Aandrijflijn

In de RAV4 vind je alleen een zes versnellingen tellende handbak in de 2.0 VVT-IE. Overigens was die er ook met een CVT automaat. Alle hybrides hebben standaard een traploze automaat zoals we dat bij Toyota gewend zijn.

Elektronica

Laten we beginnen met het infotainment. Het Toyota infotainment systeem staat zeker in de jaren waarin de vijfde generatie van de Toyota RAV4 op de markt kwam nou niet bekend als het snelste en fijnste multimediasysteem. Gelukkig is er dan Apple Carplay en Android Auto? Nou als je een vroeg exemplaar hebt dan was dat nog niet standaard aanwezig. Ze zijn wel allemaal door de dealer te upgraden, maar dat kost wel geld. Dus hang die telefoon aan de auto tijdens de proefrit om te kijken wat er aan boord zit.

Wil je het allemaal wat beter voor elkaar hebben op het gebied van infotainment dan is een Toyota RAV4 occasion van na de update van 2022 een goed idee. Het Toyota systeem is een stuk stabieler en sneller en Apple Carplay en Android auto is altijd aanwezig en kan nu ook draadloos.

Als de stekker van het hybride pakket een keer los geweest is, of in een uitzonderlijk geval eens los zou kunnen trillen, dan doet de auto het niet meer. Je moet eerst die stekker weer goed aandrukken. Niet zelf doen, het is hoogspanning. Dat moet iemand doen met de juiste geïsoleerde handschoenen en kennis. Maar goed ook dit is een zeldzaamheid.

Leuke gadget aan deze generatie RAV4 is de digitale binnenspiegel. Tegenwoordig verkopen merken gewoon auto’s zonder achterruit, maar als je nou je RAV4 tot aan het dak vollaadt dan zit er een knop op je binnenspiegel die de camera achterop je auto activeert. Kun je toch gewoon je binnenspiegel gebruiken.

De 12 volt accu wil bij de plug-ins kennelijk nog wel eens de geest geven. Het monteren van een zwaarder exemplaar lost dit probleem eigenlijk altijd op. Wederom niet iets wat veel voorkomt, maar we melden het toch.

Motoren

Toyota motoren zijn hartstikke betrouwbaar. Maar ook hier kan af en toe wel eens iets kapot. Het komt maar heel weinig voor, maar de ANWB meldt dat er af en toe eentje wordt aangetroffen met een defecte krukas of nokkenassensor.

Bij de hybrides is het belangrijk dat je de tank niet helemaal leeg rijdt. Je zou zeggen je kunt wellicht nog een stukje verder op de batterij, maar er moet altijd wat benzine in de tank zitten. Is ie leeg dan moet de auto eerst worden gereset voor je verder kunt. Ook als je prik op je batterij hebt.

De 2.0 liter benzine mag altijd een geremde aanhanger tot 2.000 kilogram trekken. De hybride met voorwielaandrijving maximaal 800 kilogram en de AWD uitvoering tot 1.500 kilogram. Dat geldt ook voor de plug-in. Die 2.0 liter benzine was daardoor best populair bij particuliere kopers. Vanaf 2020 is de niet hybride per uitvoering steeds verder uit het aanbod gehaald tot in 2023 hij helemaal verdwenen was. Zoeken met een vergrootglas in het totale Nederlandse aanbod.

De hybride aandrijflijn zorgt voor een prettig verbruik. Met normaal rijgedrag is 1 op 16 of 1 op 17 gewoon prima haalbaar. Niet gek voor een SUV van 1.500 kilo. Let wel even op, als je graag het gaspedaal in wil trappen om bijvoorbeeld in te voegen op de snelweg, of weg te sprinten bij het stoplicht dan gaat dat verbruik snel omhoog. De aandrijflijn gaat dan ook wel wat loeien als je snel veel vraagt, maar in de praktijk heb je daar eigenlijk niet veel last van.

De meest potente uitvoering is de plug-in hybride. Die heeft 306 pk. De auto heeft een 18,1 kWh grote batterij en komt volgens de WLTP zo’n 75 kilometer ver op een volgeladen batterijpakket. In de praktijk kan dat rijbereik nog wel eens afwijken natuurlijk, maar goed. Het is zeer bruikbaar als je bijvoorbeeld dicht bij je werk woont.

Nog een stukje consumentenadvies. In het laatste leveringsjaar 2025 is er alleen nog maar de plug-in hybride verkocht. Denk even goed na over wat bij jouw gebruik past. De plug-in is weer een klap zwaarder dan de gewone hybride en alleen voordelig als je veel stekkert. Dan kun je veel elektrisch rijden. Rij je veel kilometers, flink meer dan die 75 elektrische kilometers, dan is een gewone hybride Toyota RAV4 occasion eigenlijk altijd de betere keus als je particulier rijdt.

Benzine

2.0 VVT-IE 2WD 175 pk (tot 2023)

2.5 Hybrid 2WD 218 pk (tot 2024)

2.5 Hybrid AWD 222 pk (tot 2024)

2.5 Plug-in Hybrid AWD 306 pk (vanaf 2021)

Wij reden met een Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD uit 2022 en die mochten we lenen bij Oostendorp Toyota Eindhoven.