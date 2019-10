Deze zanger wil van zijn BMW 1M af

Met de exclusieve 1 Serie is niet bijster veel gereden.

De M2 kun je zien als de opvolger van de 1M. Een groot verschil is dat de M2 veel minder exclusief is in vergelijking met de 1M. Bovendien heeft de M2 een M Performance motor, terwijl de 1M het moest doen met het N54-blok uit de 335i, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak.

De 1M heeft fans te over. Door zijn exclusiviteit is de coupé altijd aan de prijs gebleven. Dit exemplaar is nog exclusiever. Het gaat hier namelijk om een 1M, geleverd in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn slechts 450 exemplaren gebouwd met het stuur ‘aan de verkeerde kant’. Het betreft hier de ex van zanger en muzikant Jay Kay. Gezien zijn auto-collectie behoort de 1M tot de meer betaalbare auto’s.

Met deze BMW is slechts 5.500 mijl gereden. De auto komt uit 2012 en is toen door de zanger nieuw gekocht. Jay Kay heeft het wel weer gezien met zijn 1M, want de auto gaat binnenkort onder de hamer. Op 9 november zal een veiling van Silverstone Auction plaatsvinden. Men verwacht een opbrengst van omgerekend tussen de 48.586 euro en 54.370 euro. Het feit dat de naam van een beroemdheid is gekoppeld aan de auto kan de prijs nog verder opdraven. Je kunt de link naar de veiling hier bekijken.