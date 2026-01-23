Met dit C63-alternatief kun je wel voor de dag komen

Dezelfde lol, maar dan in een maatschappelijk wat beter geaccepteerde verpakking.

De Mercedes-AMG C63 is zonder twijfel een pareltje van een auto. Alleen kleeft er ook een bepaald imago aan. Voor sommigen zo bepalend dat ze denken: nou laat maar, ik kijk wel verder. Maar wat als je diezelfde AMG-beleving kunt krijgen in een anonieme gedaante?

Insert deze Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ op Marktplaats. Een C63, maar dan wat hoger op z’n pootjes. Krijg je het meteen thuis beter verkocht tijdens het verkooppraatje aan de partner. Kijk eens hoe praktisch schat met die hoge instap!

Anoniem, maar snel

Dit exemplaar is vrij sober uitgevoerd. Maar dat werkt hier juist in het voordeel. Zwart lakwerk, ‘slechts’ 19-inch lichtmetalen velgen. Van opzij lijkt het een doorsnee SUV. Onder de motorkap ligt exact hetzelfde geweld als in de C63. Een 4.0-liter biturbo V8. Niet de S met 510 pk, maar de ‘instapper’ met 476 pk. Nog altijd goed voor 0–100 km/u in zo’n 4 seconden.

Deze occasion komt uit 2020 en heeft 166.304 kilometer op de teller staan. Ach, het is een V8. Net ingereden zeggen we dan. De GLC 63 staat te koop op Marktplaats voor €64.995. Aan de voor- en achterkant is hij iets minder anoniem: de vier uitlaatpijpen zijn lastig te negeren, net als de Panamericana-grille met verticale lamellen. Dat gezegd hebbende. Dat laatste zie je tegenwoordig zelfs op een A-klasse lesauto.

Dankzij de trekhaak kun je er ook nog een caravan achter hangen. Dan ben je pas echt incognito onderweg. En wil je het helemaal subtiel spelen, dan kun je met een paar kleine ingrepen de boel nog verder anonimiseren. Bijvoorbeeld door de badges te verwijderen.

Aan boord heb je precies dezelfde beleving als in een C63. Alleen denkt de buitenwereld dat je gewoon een keurige Benz-rijder bent. En daar valt best iets voor te zeggen: comfortabel van A naar B, maar zodra de weg leeg is of je de Autobahn op draait, mag die V8 ongenadig los. Zoals het heurt, want ondanks het softere uiterlijk is het een keiharde AMG.