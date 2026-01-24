Dag M2, afscheid van een kompaan [Autoblog Garage]

Wat is dat nou? De BMW M2 Competition is niet langer in de Autoblog Garage te vinden.

Mijn laatste update over de M2 is nog niet zo verschrikkelijk lang geleden. In september 2025 schreef ik nog dat ik “even zou doorgaan” met de auto. En nu is ’ie opeens weg. Ik ben jullie een verklaring schuldig. En dit is meteen een uitgelezen kans om een kleine bloemlezing te houden over deze auto.

Wist je dat je via de RDW je autogeschiedenis tot negen jaar terug kunt raadplegen? Best geinig. Ik deed dat laatst en kreeg negen auto’s te zien. Wat ik daarmee wil zeggen: ik vind het stiekem best leuk om van auto te wisselen, al heb ik soms ook twee auto’s tegelijk. Enfin, de BMW M2 Competition voelde anders. Ik heb de auto 809 dagen in bezit gehad en er bijna 30.000 kilometer mee gereden. Voor mijn wispelturige autobezit is dat best lang.

Gelegenheid maakt de dief

Het idee was ook helemaal niet om de auto te verkopen. Het is zo gelopen. Dat ga ik uitleggen. Een kennis van mij (hoi Maxime!) was op zoek naar een BMW M2 Competition, zo vertelde ze me tijdens een event. “Nou,” zei ik, “dan koop je toch de mijne?” Later dacht ik: zei ik dat nou echt? Want eigenlijk was — of ben — ik verzot op dat ding.

Maar tegelijkertijd ben ik ook ondernemer: voor een goede prijs is alles te koop. Bijna alles. En als de M2 het nest moest verlaten, dan het liefst naar een liefhebber en niet naar een handelaar die er zelf dik aan wil verdienen. Ik heb de auto met minimale afschrijving kunnen verkopen, omdat M2 Competitions redelijk waardevast zijn. Dat is een prettige bijkomstigheid. Afgezien van onderhoud, benzine en verzekering voelt het dan altijd een beetje alsof je de auto “bijna gratis” hebt gehad. Je begrijpt vast wat ik bedoel.

Dit kost het om een BMW M2 Competition te rijden

De werkelijkheid is natuurlijk anders. Nu ben ik geen type persoon die alle kosten nauwkeurig bij heeft gehouden in een spreadsheet, het is immers een privévoiture. Maar vooruit. Omdat jullie altijd zo graag willen weten: WAT KOST DAT DAN. De afschrijving, verzekering, onderhoud, mrb en een schatting van de benzinekosten bij elkaar opgeteld kom je uit op ongeveer € 0,78 per kilometer wat de M2 Competition gekost heeft gedurende mijn bezit. Ja, het daily driven van zo’n beestje in Nederland komt nu eenmaal met een prijs.

Afscheid

De deal was eigenlijk vrij snel beklonken. Nu wordt het even luguber. Soms, als er iemand in je directe omgeving komt te overlijden, komt het gevoel van gemis pas na een tijdje. In de tussentijd ben je bezig met de directe verwerking of heb je van alles aan je hoofd. Nu hebben we het hier over een stuk blik met vier wielen — dat weet ik ook wel — maar ik kan geen betere vergelijking bedenken.

Toen ik dat laatste ritje maakte, kwam die wel even binnen. Wetende dat ik de volgende dag afscheid ging nemen van deze auto. Dat ik dit überhaupt opschrijf en de ether in blaas is me een raadsel. Maar ik had voor het eerst vochtige oogjes bij het verkopen van een van mijn auto’s. Kijk, dát doet een BMW M2 Competition met je. Als je een echte autoliefhebber bent tenminste. Want het is een verschrikkelijk fijne auto.

De verkoop kwam overigens niet heel slecht uit. Ik gebruikte de M2 voornamelijk voor roadtrips. Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Roadtrips waren op dit moment niet aan de orde, en ook niet op de korte termijn. De BMW stond braaf in mijn garage, soms meerdere weken onafgebroken stof te happen voordat ik er weer een ritje mee maakte. Door reizen en andere auto’s kwam het er simpelweg niet echt van. Nog zo’n reden om in je hoofd te zeggen: afscheid is oké.

Even over de koper: die is niet anoniem. Als je van games en streaming houdt, kun je Maxime kennen als MaximeMXM op Instagram. Naast haar streamavonturen ga je daar ongetwijfeld ook de M2 voorbij zien komen. Dus de auto is virtueel gewoon nog te volgen!

En door

Ik schrijf deze bloemlezing korte tijd na het afscheid van de auto en inmiddels ben ik weer die rationele, koude kikker die ik vaak ben als het gaat om “spullen”. De vraag die ik het vaakst krijg in mijn omgeving is: wat komt er nu? Het korte antwoord is: niks. Misschien dat ik deze zomer weer eens ga kijken naar een leuke auto, maar op dit moment heb ik geen sportief vervoer nodig. Ik ben regelmatig in het buitenland en dan staat zo’n auto vooral stil thuis. Als vervoer nodig is, pak ik lekker de auto van mijn vrouw. Natuurlijk heb ik wel ideetjes in mijn hoofd, maar die laat ik daar nog even sudderen tot de tijd rijp is om er een epistel aan te wijden.

Voor veel petrolheads staat de BMW M2 Competition hoog op het lijstje. Daarom geef ik je nu vijf redenen waarom je de F87 wel — of juist niet — zou moeten overwegen. Op basis van je persoonlijke smaak probeer ik je een handje te helpen.

Top:

Enorm speels: een moderne auto die echt nog kan terugbijten

Compact, vlot en toch bij de tijd. Ideaal voor Nederland

Betrouwbare motor. Op de “crankhub”-verhalen na is de S55 een beest

Top interieur, van vóórdat digitalisatie de industrie volledig overnam

Minder fijn:

Het onderstel is stevig. Niet voor iedereen. Ga echt langer proefrijden dan een rondje om de kerk, vooral op klinkerwegen en bij drempels

De benzinetank van 52 liter is belachelijk klein voor meer dan 400 pk. Je staat vaak bij de pomp

Stop met de illusie dat je ‘zuinig’ kunt rijden. 1 op 10 als je rustig doet, maar veel vaker eronder omdat deze dondersteen je uitdaagt

DCT kan wat bonkerig zijn met een koude motor, vooral bij manoeuvreren. Met een warme motor rijdt het als een warm mes door heerlijke roomboter

Dat was ’m dan. Adieu M2. Het ga je goed, jongen. Vragen over de M2 Competition als auto? Stel ze gerust. Misschien beantwoord ik ze wel.