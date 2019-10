Deze GT4 is de duurste Supra tot nu toe

Met zeer smakelijke ingrediënten samengesteld voor de betere race evenementen.

Met de nieuwe Supra wil Toyota niet alleen een sportieve auto in zijn showrooms hebben staan, zo’n model fungeert ook als imagebuilder. Juist dankzij bijzondere auto’s kunnen normale autofabrikanten hun imago versterken. Goed voor ons autoliefhebbers, want die imago-boosters zijn ook een van de leukste categorie auto’s.

Om het sportieve imago extra te onderstrepen is deelname aan competitie bijna verplicht. Bij Toyota is de raceauto in dit geval de GR Supra GT4. Aan het begin van dit jaar introduceerde Toyota al de Supra GT4, maar waren er nog geen details bekend. Vervolgens deed Gazoo Racing mee in de SP8T-klasse van de 24 uur van de Nurburgring, met een geheime coureur in de vorm van de grote baas van Toyota. Dan ben je pas een echte Stig.

Vanaf vandaag zijn de specs wél bekend en is de auto te bestellen. Het is een GT4-auto, dus de raceauto is behoorlijk gelijk aan de straatversie. De motor is dezelfde drieliter zes-in-lijn, maar deze levert voor de gelegenheid 430 pk, mede dankzij de toevoeging van een Akrapovic uitlaat. Het totaalgewicht is 1.350 kg.

De achttraps automaat is echter niet meer aanwezig, in plaats daarvan heeft de Toyota GR Supra GT4 een sequentiële transmissie met zeven verzetten. Ondanks dat het een Japanse auto is, wordt er gebruik gemaakt van veel Europese toeleveranciers. De remmen komen bij Brembo vandaan, het ‘Performance’-onderstel van KW, de velgen zijn van OZ Racing en de banden worden vervaardigd door Pirelli.

Dan de prijs voor al dat moois: 175.000 euro exclusief belastingen. Of er een straatuitvoering van komt is niet bekend, maar het zou wel gaaf zijn als er een iets hetere Supra zou komen met 430 pk. Gewoon, omdat het kan.