Koop de LaFerrari van Jay Kay

Kun je eindelijk je LaFerrari terugvinden bij een Cars & Fristi sessie.

Gave auto’s kosten nu eenmaal veel geld. Het is iets waar we heel erg weinig aan kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat dure auto’s automatisch erg gaaf zijn. Een goed voorbeeld zien we altijd bij popsterren en sporters.

De extreem snel verkregen hoeveelheid pecunia zorgt ervoor dat automatisch ‘het duurste’ wordt gekozen. Het resulteert in fantasieloze collecties en bizar slecht gekozen uitvoeringen. Gelukkig zijn er ook uitzonderingen, zoals het geval is met de frontman van Jamiroquai: Jason Kay.

De beste man is sinds 1992 aan de weg aan het timmeren met een unieke combinatie van disco, jazz, soul en funk. Het resultaat is dat zijn 8 albums als een malle verkochten en zijn concerten zeer goed bezocht zijn. Uiteraard is hij daar financieel enorm op vooruit gegaan. Gelukkig is Jay Kay een enorme petrolhead, dus in zijn alsmaar wisselende collectie vind je enkel gave auto’s. Af en toe staat er eentje te koop, zoals nu het geval is. Het is meteen de showstopper van de collectie: een LaFerrari.

Zoals het Jay Kay siert is het niet een LaFerrari in het rood met matzwarte strepen en zwarte velgen. Welnee, de Brit koos voor een uiterst felle groene tint. De auto kan het overigens uitstekend hebben. De kleur, die ‘Signal Green’ wordt genoemd, moet refereren aan de kleur groen van de Italiaanse vlag. Jay Kay koopt voornamelijk oude auto’s en wilde bij het kopen van een nieuwe LaFerrari het meteen goed doen. Held.

De LaFerrari staat te koop in London en heeft volgens de verkoper één vorige eigenaar gehad. De auto komt uit 2014 en staat 3.000 kilometer op de klok. De prijs is niet bekend (als je het moet vragen…), maar je krijgt er wel een matchende tassenset bij. De advertentie bekijken kan hier.