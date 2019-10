Dit kost de nieuwe Renault Captur

Na de klik weet jij hoeveel je moet betalen voor de Franse crossover.

Met een geheel nieuw ontwerp moet het bejaarden-imago van de Captur verleden tijd worden. Het frisse snoetje dat we kennen van de Mégane en iets recenter, de nieuwe Clio, is nu ook te vinden op de Captur. De crossover is er flink van opgeknapt.

Nu heeft Renault de prijzen bekendgemaakt van deze nieuwe Captur. De prijzen beginnen bij 21.590 euro. Voor dat geld krijg je een Captur met de TCe 100 (101 pk) benzinemotor in de Life-uitvoering. Meer pit is er in vorm van de TCe 130 GPF (130 pk) voor 25.390 euro. Liever deze uitvoering met automaat kost je 27.390 euro. Het voorlopige topmodel is de TCe 155 EDC GPF. De uitvoering is er alleen met de EDC-automaat te krijgen. Deze Captur met 154 pk is er vanaf 30.590 euro.

Een Captur op diesel is er niet bij. Er komen wel nieuwe varianten bij. Zo introduceert Renault volgend jaar een TCe 100 als Bi-Fuel variant die rijdt op LPG en benzine. Ook staat er een plug-in hybride op de planning. Die komt eveneens volgend jaar en zal de eerste Renault zijn met de E-TECH plug-in hybride aandrijflijn.

Standaard zaken op de Captur zijn onder meer Active Emergency Braking, Lane Keep Assist en Safe Distance Warning, LED Pure Vision koplampen, cruisecontrol, lichtsensor en elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels.

De nieuwe Renault Captur gaat concurreren met auto’s als de Opel Crossland X, de Citroën C3 Aircross en de eveneens geheel nieuwe Peugeot 2008. Ter vergelijking: de Opel is er vanaf 19.999 euro, de Citroën kost 21.590 euro en de Peugeot 25.670 euro.